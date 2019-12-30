Başkan Seçer: "Mersin toplumuyla, birikimiyle güzel"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Polifonik Korolar Derneği Başkanı Selma Yağcı ile dernek bünyesinde faaliyet yürüten Nevit Kodallı Yetişkinler Korosu ve Umut Işığı Çocuk Korosu üyelerini tarihi belediye binasının meclis salonunda ağırladı.

Ziyarete gelen çocukların en küçükleri olan Aybike ve Rüzgar, Başkan Seçer’e bir çiçek sepeti sundu. Umut Işığı Korosu’nda müzik eğitimi alan diğer çocuklar da Başkan Seçer’in etrafını sardı ve müzik öğretmeni Esra Erdoğan Kaya’nın yönetiminde, “İsterdim ki sokakta asık yüzlü insan kalmasın” diye başlayan şarkıyı seslendirdi. Çocuk Korosu, “Atatürk Ölmedi, Kalbimizde Yaşıyor” şarkısını da Seçer için seslendirdi. Çocukların seslendirdiği şarkıları keyifle dinleyen Seçer, “Çok mutlu oldum. Çocukları görünce özellikle mutlu oluyorum. Bunu siyaseten söylemiyorum. Gerçek duygularımla konuşuyorum. Güzel bir yapı oluşmuş. Günümüz Türkiye’sinde sanata, sanatçıya bakış açısı da malumunuz. Genel anlamda dünyanın neresine giderseniz gidin mutlaka medeni toplumlarda sanat, sanatçı, bu ögelere bakış açısı diğer geri kalmış toplumlara göre daha farklı bir boyutta. Maalesef biz de o geri kalmış toplumların skalası içindeyiz. Bunu tersine döndürebiliriz. Şu anda Türkiye’de son ortaya çıkan tabloda, Türkiye’nin önemli bir nüfusunu yöneten yerel yöneticilerin sanata bakışı ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sanata bakışı gibi. Yani çağdaş, modern, uygar dünyanın standartlarına uygun bir sanat anlayışıyla kentleri yönetiyoruz. Ben de bu yöneticilerden bir tanesiyim” dedi.

Hangi kültürden gelmiş olursa olsun, hangi renkten, desenden olursa olsun, kent halkının anlayışına, kültürüne saygı duyarak sanata destek vermek istediklerini vurgulayan Seçer, "Bir tarafta folklorik çalışmalar yapan gruplar olabilir, diğer tarafta daha modern müzikal faaliyetler için bir araya gelmiş gruplar olabilir, bir başka tarafta farklı bir disiplinde çalışan, sanatsal faaliyet içinde olan insanlar bulunabilir. Hepsi bizim başımızın tacı. Sanat olsun ne olursa olsun. Ama sanat kavramı altında olsun. Benim için önemli olan bu. Bu konuda her türlü desteği vereceğiz. Bu bir himmet değil, lütuf değil. Bu bir vatandaşın anayasal hakkı. Biz devlet olarak bunu sağlamak zorundayız. Sosyal devlet olmak budur. Bunun gereğini biz yerine getireceğiz. Bu konuda lütfen rahat olun. Elimden gelen desteği veririm. Çok güzel işler yapabiliriz burada. Bu tavrım kimseye bir yardım değil. Mersin’e hizmet etmek için bu olaya sıcak bakıyorum. Çünkü Mersin’in tanıtımına katkı sunacağına inanıyorum. Çok daha iyi noktalarda olabilir, daha renklendirebiliriz, kentin tanıtımına katkı sağlayabilir, dokunduğumuz yerlerde daha kalıcı izler bırakabiliriz" şeklinde konuştu.

Koro sanatçılarına “Bu konudaki düşüncelerimi, dünya görüşümü, hissiyatımı bilmeyenlere de bunu anlatmanızı istiyorum” diyen Seçer, “Elçi olmanızı istiyorum. Bunlara ihtiyacımız var. Desteğe ihtiyacımız var. Oy istemiyoruz. Gönülden destek istiyoruz. Oy matematiksel bir destek. Gönül desteği her şeyin ötesinde. Matematiğin ötesinde bir şey. Çok farklı bir şey. O zaten onu da kapsıyor gönül desteği. Hatta o oy desteği çok küçük bir nüans kalıyor. Mersin çok güzel bir kent. Toplumuyla güzel. Birikimiyle güzel. Birçok ülkede deniz var. Birçok ülkede liman var. Birçok ülkede dağ var, orman var. Güzel bir coğrafya var ama bu kadim topraklar gibi kültürel, tarihi birikimi olan coğrafyalar çok az. Bir tanesi kadim Anadolu toprakları. Biz de bu topraklar üzerinde en müstesna noktada yaşıyoruz. Bunun da değerini bilmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

MERSİN 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:21

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