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İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

İHA

Mersin'in işsizlik probleminin çözümünde önemli bir rehberlik hizmeti yürüten Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen "İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulu", ilk toplantısını gerçekleştirdi.

İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Mersin’in işsizlik probleminin çözümünde önemli bir rehberlik hizmeti yürüten Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen “İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulu”, ilk toplantısını gerçekleştirdi.
“Üniversitesanayikent” işbirliğine katkı sunmak, iş arayanlara, öğrencilere, işverenlere daha etkin hizmet sunulması amacıyla kurulan koordinasyon kurulunun ilk toplantısı, Kent Konseyi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. İlk kez düzenlenen toplantıya, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Başkan Danışmanı İbrahim Evrim, Mersin Kent Konseyi Başkanı Faik Burakgazi, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Serdal Gökayaz, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş, Mersin Üniversitesi, Toros Üniversitesi, SGK, KOSGEB, İŞKUR, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Hasan Gökbel, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in öncülüğünde Mersin için son derece önemli olan bir konuda ilk adım atıldığında ileriye dönük birçok beklentimiz vardı. Bugün bu yolda mesafe almak, böyle kurulların oluşturulmasını görmekten mutluluk duydum ama yolun başında olduğumuzun bilincindeyim. Mersin için yapılan bütün anketlerde işsizliğin birinci sorun olduğu ortaya çıkıyor. Bu sorunun çözümü noktasında da siz değerli dış paydaşlarımızla ortak hareket etmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.
İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulu’nun önemine değinen Gökbel, “Umuyorum bu kurul beklentileri karşılayacak ve Mersin’de istihdama dönük birçok konuda rehber olacak, çözüm sağlayacak ve istediğimiz ekonomik katkıyı sağlayacak bir kurul olur. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu kurulda etkin bir rol oynamak istiyoruz ve sizlerle beraber bu yolu yürümek istiyoruz” diye konuştu.
Kurulun kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili bir sunum gerçekleştiren Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, yatırım, istihdam, mesleki eğitim, rehberlik hizmetleri, girişimcilik, dijitalleşme, insan kaynakları yönetimi, teşvikler, kurumsallaşma, markalaşma konularında işgücü piyasasının aktörleri arasında sürdürülebilir bir iletişim ağı kurulmasını amaçladıklarını belirtti. Özada, “Kariyer Merkezi olarak yaptığımız çalıştayda dış paydaşların fikirleri doğrultusunda işgücü piyasasının dinamikleri arasında nasıl yer alabiliriz, izleyen değil yönlendiren bir kurum olarak nasıl fayda sağlayabiliriz konuları üzerinde durduk ve İşgücü Piyasası Kurulu’nun eksikliğini gördüğümüz için böyle bir kurul oluşturduk" şeklinde konuştu.
Kurul üyelerine hazırlanan sunumda işsizliğin nedenlerinden çok sonuçlar ve çözüm önerileri üzerinde duruldu. İş arayan ve öğrencilere nitelikli danışmanlık hizmeti verilmesi, firma ve kurumların geleceğe hazırlanması, personel maliyetlerini düşürecek teşvik modellerinin sunulması, iş arayan ve işverenleri buluşturan etkinlikler, üniversite öğrencilerinin staj yerlerine yönlendirilmesi, istihdama yönelik mesleki eğitim projeleri ve işgücü piyasası bilgi sistemi konularında kurul üyeleri arasında bilgi alışverişi yapıldı.

MERSİN

30 Aralık 2019 Pazartesi

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