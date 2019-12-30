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Mersin’de işçi servisi devrildi: 4 yaralı

İHA

Mersin'in Mut ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Mersin’de işçi servisi devrildi: 4 yaralı

Mersin’in Mut ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza, MutSertavul geçidi Ardıçlı Dolama mevkisinde meydana geldi. Karaman’da bulunan fabrikalara işçi taşıyan 33 AAE 062 plakalı servis minibüsü, kar yağışının etkili olduğu ve kayganlaşan yolda, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrilerek yan yattı. Sürüklenerek refüjde duran minibüsteki 4 işçi yaralandı.
Yaralılar ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MERSİN

30 Aralık 2019 Pazartesi

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