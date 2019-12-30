Sertavul Geçidinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor

İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde 3 gündür etkili olan kar yağışı, sis ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Mersin'i Karaman'a bağlayan Mut Sertavul geçidinde 3 gündür devam eden kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Alahan ve Setavul geçidinde uygulama yapan Bölge Trafik ekipleri, kış lastiği ve zinciri olmayan sürücülere geçiş izni vermiyor.

Karayolları ekipleri 7/24 yolda tuzlama ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkilikler, sürücülerin araçlarında kar lastiği ve zincir takılı olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor. Akşam saatlerinde ise yolun buzlanmaya karşı daha tehlikeli olacağı uyarısında bulunuldu.

MERSİN 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:20

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YATSI 19:01

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