Başkan Yılmaz: “3 Ocak, herkesin ortak değeridir ve coşkuyla kutlanmalıdır”

– Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 3 Ocak’ın Mersin için tarihi ve siyaset üstü bir gün olduğunu belirterek, “Bugün burada hep beraber yaşıyorsak 3 Ocak, Mersin’de yaşayan herkesin ortak değeridir ve o coşkuyla kutlanmalıdır. Biz de bu coşkuyu yaşıyoruz. Yine bu sene 3 Ocak’ta aynı coşkuyu, yürüyüşümüze katılan hemşehrilerimizle paylaşmak istiyoruz” dedi.

Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, 3 Ocak Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yılı dolayısıyla düzenleyecekleri ‘3 Ocak Zafer Yürüyüşü’ ve diğer etkinliklerle ilgili bilgi vermek üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaya Tepe ile çok sayıda gazeteci katıldı.



“3 Ocak, siyaset üstü bir gün”

Başkan Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, 3 Ocak kutlamalarına yönelik çalışmalarını heyecanla, severek ve şevkle yaptıklarını söyledi. 3 Ocak tarihinin, Mersin için tarihte önemli bir gün olmasının yanı sıra bugüne de çok önemli yansımaları olması gereken bir gün olduğunu vurguladı. Mersin’de, lobi eksikliğinden, yeterli tanıtımın yapılmadığından, birlikte hareket etme, organize olma ve bu kenti daha iyi yerlere götürme noktasında ortak paydada olamama sıkıntılarından yakınıldığına işaret eden Yılmaz, “İşte bu noktada 3 Ocak, Mersinlilik bilincinin oturması ve yeni nesillerin kabul görmesi noktasında siyaset üstü bir gün” diye konuştu.



“Kuvayi Milliye gazileri yıllarca bu yürüyüşü yaptılar”

Yıllardır 3 Ocak’ta Mersin’de birçok etkinlik gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, Toroslar ilçesiyle özdeşlemiş en önemli organizasyonunun da Toroslar’dan yapılan zafer yürüyüşü olduğunu ifade etti. Bu yürüyüşün, sadece son dönemde yapılmış bir yürüyüş olmadığının altını çizen Yılmaz, “Mersin’in kurtuluşu sağlandıktan sonra her yıl Kuvayi Milliye gazileri, Kurtuluş Savaşı gazileri bir araya geldiler, kalpaklarını giyip, istiklal madalyalarını göğüslerine takarak atlarına binip önce Çavuşlu’dan Yoğurt Pazarına, oradan da Cumhuriyet Meydanına yürüdüler. Daha sonra aynı yürüyüşe çocukları katıldılar; babalarının kalpaklarını giyip, madalyalarını takarak gururla, göğüslerini gere göre zafer yürüyüşü yaptılar. Bu yürüyüşte her kesimden herkes bulunuyordu. Mersin’deki tüm unsurlar vardı. Bu. yılarca devam etti. Bu bir rivayet değil, benim dedem de bir Kuvayi Milliye gazisiydi; yıllar boyu yürüdü. Vefat ettikten sonra babam, babası adına aynı gururla kalpağını ve istiklal madalyasını takarak yürüyüşe katıldı. Yıllarca bu devam etti” şeklinde konuştu.

Hamit Tuna’nın, 15 yıl önce Toroslar Belediye Başkanı olduğunda, kesintiye uğrayan bu geleneği yeniden başlattığını dile getiren Yılmaz, “Toroslar’da her yıl gururla onurlu bir yürüyüş gerçekleştirildi. 31 Mart itibariyle bayrağı devraldık ve aynı duygularla yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.



“3 Ocak Mersin’de yaşayan herkesin ortak değeridir”

3 Ocak’a ilişkin bir logo çalışması ile Atatürk’ün Samsun’a çıkmadan önce arkadaşları ile kurduğu Minber Gazetesinin Mersin çalışmasını yaptıklarını anlatın Başkan Yılmaz, ayrıca çocuklar için Nutuk kitabı bastırdıklarını söyledi. 3 Ocak’ı bir dizi etkinlikle kutlamak ve herkese anlatmak istediklerini vurgulayan Yılmaz, “3 Ocak tarihi bir gün, Mersin’in kurtuluşu ama Mersin, Gaziantep’ten, Anadolu'nun herhangi bir yerindeki şehirden daha az kahraman değil. Bizler de kahramanız, kahramanların çocuklarıyız. Tüm Kurtuluş Savaşı bir kahramanlık destanıdır. Ülkenin her yerinde bu ülkenin evlatları, tüm dünyaya meydan okuyan, emsal olan bir kurtuluş destanı vermiştir. Mersin’de, Türkiye’nin her tarafından gelmiş hemşehrilerimiz var. Bugün burada hep beraber yaşıyorsak 3 Ocak, Mersin’de yaşayan herkesin ortak değeridir ve öyle olmalıdır. O coşkuyla kutlanmalıdır. Biz de bu coşkuyu yaşıyoruz. Yine bu sene 3 Ocak’ta aynı coşkuyu yürüyüşümüze katılan hemşehrilerimizle paylaşmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Farklı gruplarla 10 gündür yaptıkları toplantılarda son derece güzel geri dönüşler ve heyecan aldıklarını belirten Yılmaz, “İnşallah bu sene de 3 Ocak’ta sabah saat 8.00’de güçlü şekilde heyecanla vatandaşımızla beraber yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz ve Cumhuriyet Meydanına aynı coşkuyla ulaşacağız. Bu yıl katılımın daha yoğun olacağını düşünüyorum. Bu bir gelenek ve biz bu geleneği sürdürmek istiyoruz” dedi.

3 Ocak kurtuluş günü kapsamında düzenleyecekleri diğer etkinliklerle ilgili de bilgi veren Yılmaz, “Kalpaklarınız hazır” diyerek, tüm gazetecileri de Zafer Yürüyüşüne katılmaya davet etti.

