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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yakan: "Zorlu bir süreçten buraya kadar geldik"

İHA

8. Bölge Mersin Optisyen Gözlükçüler Odası Başkanı Serkan Yakan, Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği kurulması aşamasında sıkıntılarla boğuştuklarını ve bunun yanında bazı davaları da çözmeye çalıştıklarını söyledi.

Yakan: "Zorlu bir süreçten buraya kadar geldik"

8. Bölge Mersin Optisyen Gözlükçüler Odası Başkanı Serkan Yakan, Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği kurulması aşamasında sıkıntılarla boğuştuklarını ve bunun yanında bazı davaları da çözmeye çalıştıklarını söyledi.
8. Bölge Mersin Optisyen Gözlükçüler Odası ilk toplantısını Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda yaptı. Oda Başkanı Serkan Yakan, toplantıda yaptığı konuşmada, odanın kurulmasında bir çok sorunun üstesinden geldiklerini belirterek, “Zorlu bir süreçten buraya kadar geldik” dedi.
Eski Başbakanlardan Binali Yıldırım ve dönemin bakanlarının yaptıkları çalışmalar ve verdikleri destekle odalaşma yolunda adım attıklarını ifade ederek, "Bu görevleri aldık. Fakat birçok sıkıntılarla uğraştık. Bununla ilgili davaları çözmeye çalıştık. Arkadaşlarımızla birlikte, hem odayı oluşturmaya çalışıyorduk bir yandan da davalarla uğraşmak zorunda kalıyorduk. Tabi üyelerimizin çoğu bunları bilmiyor. Kurucu başkanlarımızla 7 aylık bir süreç içerisinde buraya kadar geldik. Emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. Bizi ve mesleğimizi çok güzel bir gelecek bekliyor. 1982 yılından bu yana hiçbir hükümet, bizim sektöre izin vermemişti ama AK Parti iktidarının, bu konuda bize büyük destekleri olmuştur. Bugüne gelmemizde emekleri büyüktür” ifadelerini kullandı.
MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol ise oda yöneticilerine ve üyelerine çıktıkları yolda başarı dileklerinde bulunarak, "Birliklerin her zaman gücü tartışılmaz. Çünkü dünya artık STK’ların yapısının güçlenmesine doğru gidiyor. Yani STK’lar, odalar, ülkelere, şehirlere sahip çıkmazsa, sonuç olarak birilerinin yaptığı yanlışın önüne kimse geçemez. Bundan dolayı bütün dünyada artık odaların ve STK’ların değeri anlaşılmıştır. Hem kendi üyelerinin hak ve hukukları doğrultusunda hem de ülkenin geleceği doğrultusunda doğru yönetilmesi anlamında çok güzel işler yapıyorsunuz. Netice de bizde, sizler gibi MTSO olarak 20 bin üyemizin hak ve hukukunu gözeterek çalışıyoruz" diye konuştu.
"Dağları taşları aştık geldik"
Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği Genel Başkanı Mahmut Aydın, bu noktaya dağları taşları aşarak geldiklerini ifade ederek, şu bilgileri verdi; "Eski başbakanlarımızdan Binali Yıldırım’ ile olan iyi ilişkilerimizle, bütün engelleri aştık ve bu birliği kurduk. Bundan sonra anahtarları siz gençlere bırakıyoruz. Siz bu işi daha ileriye götüreceksiniz. İçinizde en eski gözlükçü benim. 1972’de diplomamı aldım. O zaman zor şartlar altında çalışıyorduk. Şimdinin teknolojisi ile o zamanın teknolojisi aynı değildi. Şimdi teknoloji daha iyi ve sizler çok şanslısınız. Biz önce dernektik, federasyon olduk, daha sonra konfederasyon olduk. Şimdi birlik olduk ve bu yolda bize destek sunan herkese teşekkür ederiz."

MERSİN

30 Aralık 2019 Pazartesi

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