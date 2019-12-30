5 kilometre yürüyerek kar esaretinden kurtuldular Mersin'in yüksek kesimlerinde yoğun kar, ulaşımı ve hayatı olumsuz etkiledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

5 kilometre yürüyerek kar esaretinden kurtuldular Mersin'in yüksek kesimlerinde yoğun kar, ulaşımı ...

İHA

Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde kar ulaşımı olumsuz etkiledi. Mermer ocağı çalışanları yaklaşık 5 kilometre yürüyerek yolun açık olduğu Aydınlar Mahallesi'ne ulaştı.

5 kilometre yürüyerek kar esaretinden kurtuldular Mersin'in yüksek kesimlerinde yoğun kar, ulaşımı ve hayatı olumsuz etkiledi

Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde kar ulaşımı olumsuz etkiledi. Mermer ocağı çalışanları yaklaşık 5 kilometre yürüyerek yolun açık olduğu Aydınlar Mahallesi'ne ulaştı.
Edinilen bilgiye göre, dün geceden bu yana devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle ilçenin yüksek kesimlerde bazı yollar trafiğe kapandı. Ulaşımda aksamalar nedeniyle karayolları ekipleri ile Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler kar temizleme çalışması başlattı.
Yoğun kar sebebiyle yolda kalan araçlar dozer yardımıyla kurtarıldı. Bir mermer ocağının çalışanları ise yolun kapanması dolayısıyla araçlarını bırakarak, yaklaşık 5 kilometre yürüyüp yolun açık olduğu Aydınlar Mahallesi'ne ulaştı.
Yoğun kar yağışı sebebiyle TozluSorgun, SorgunToros, SarıkayaKızılen ve Güneyli köy yollarında karla mücadele çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi.

MERSİN

30 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:21
  • GÜNEŞ 07:47
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:20
  • AKŞAM 17:41
  • YATSI 19:01
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hastalarına öncelik verilmeyince muayene odasını dağıttılar
YEREL HABERLER Hastalarına öncelik verilmeyince muayene odasını ...
Mersin'de yılbaşı gecesi güvenlik tedbirleri arttırılacak Emniyet Müdürü Mehmet Şahne: "Alkol denetimlerine ağırlık verilecek"
YEREL HABERLER Mersin'de yılbaşı gecesi güvenlik tedbirleri ...
MEÜ öğrencileri, Müftü Köprüsü altında sergi açtı
YEREL HABERLER MEÜ öğrencileri, Müftü Köprüsü altında sergi açtı
Manuş Baba, Tarsusluları coşturdu
YEREL HABERLER Manuş Baba, Tarsusluları coşturdu
Yakan: "Zorlu bir süreçten buraya kadar geldik"
YEREL HABERLER Yakan: "Zorlu bir süreçten buraya kadar geldik"
Mezitli'de 4 gün 4 gece yeni yıl kutlaması
YEREL HABERLER Mezitli'de 4 gün 4 gece yeni yıl kutlaması
Başkan Yılmaz: “3 Ocak, herkesin ortak değeridir ve coşkuyla kutlanmalıdır”
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz: “3 Ocak, herkesin ortak değeridir ve ...
Seçer, Aydıncık'ta öğrencilerle buluştu, hizmet alanlarını inceledi
YEREL HABERLER Seçer, Aydıncık'ta öğrencilerle buluştu, hizmet ...
Özdemir: "Ekonomideki toparlanma 2020 yılı için umut veriyor" MTB Başkanı Abdullah Özdemir: "Ekonomik göstergelerimizde iyileşme başladı"
YEREL HABERLER Özdemir: "Ekonomideki toparlanma 2020 yılı için umut ...
Sertavul Geçidinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor
YEREL HABERLER Sertavul Geçidinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor
Mersin'de orman yol ağ planları yenileniyor
YEREL HABERLER Mersin'de orman yol ağ planları yenileniyor
Rosatom'un rüzgar santrali elektrik üretmeye hazır
YEREL HABERLER Rosatom'un rüzgar santrali elektrik üretmeye hazır
Mersin’de işçi servisi devrildi: 4 yaralı
YEREL HABERLER Mersin’de işçi servisi devrildi: 4 yaralı
İzne gelen askerin şüpheli ölümü
YEREL HABERLER İzne gelen askerin şüpheli ölümü
İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulu Toplantısı ...
Başkan Seçer: "Mersin toplumuyla, birikimiyle güzel"
YEREL HABERLER Başkan Seçer: "Mersin toplumuyla, birikimiyle güzel"
Tarsus'ta kamyon yoldan çıktı
YEREL HABERLER Tarsus'ta kamyon yoldan çıktı
Mersin, 2020'yi ışıl ışıl karlışayacak
YEREL HABERLER Mersin, 2020'yi ışıl ışıl karlışayacak
Kayıp keçi 1 hafta sonra AKUT ekiplerince bulundu
YEREL HABERLER Kayıp keçi 1 hafta sonra AKUT ekiplerince bulundu
Mersin'de çocuk gelişim merkezleri açılıyor
YEREL HABERLER Mersin'de çocuk gelişim merkezleri açılıyor
Seçer, Şeb-i Arus Törenine katıldı
YEREL HABERLER Seçer, Şeb-i Arus Törenine katıldı
Atatürk'ün ilk gazetesi 'Minber' Toroslar'da yeniden hayat buldu
YEREL HABERLER Atatürk'ün ilk gazetesi 'Minber' Toroslar'da yeniden ...
Mezitli’de yeni yıl şöleni coşkulu başladı
YEREL HABERLER Mezitli’de yeni yıl şöleni coşkulu başladı
Adana ve Mersin için kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Adana ve Mersin için kuvvetli yağış uyarısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X