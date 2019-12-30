Mersin'in Erdemli ilçesinde dün geceden bu yana aralıksız süren sağanak dolayısıyla sahildeki bazı işletmeleri, kısmen bahçe ve seraları su bastı. Su baskını yaşanan parklara belediye ekipleri anında müdahalede bulundu.

İlçeye bağlı Limonlu Mahallesi'nde sahildeki park ve bazı iş yerlerini su bastı. Kiralık verildiği öğrenilen çadırlar ile karavanlı kamp alanında da su baskını oluştu. Kampta fırtına dolayısıyla kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Çevre sakinlerinden Mehmet Aslan, "Akşamdan bu yana yağan yağmur dolayısıyla parkı ve sahili su bastı. Bahçeler su içinde. Durumu belediye ekiplerine bildirdik. Müdahalede bulunacaklar" diye konuştu.

İhbar üzerine bölgeye gelen Erdemli Belediyesi ekipleri su baskını yaşanan parklara anında müdahalede bulundu.

Öte yandan, Limonlu Deresi çevresinde ise bazı bahçe ve seralarda kısmi su baskınları oluştu. Bölgede yağış aralıksız sürüyor.

MERSİN 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:21

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