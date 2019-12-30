Mersin’de sağlıkçılar, doktorun odasına zarar verenleri protesto etti

– Mersin Sağlık Hakkı Meclisi üyeleri, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde, hastalarına öncelik verilmesini isteyen 2 kişinin, hasta muayene eden kadın doktorla tartışarak, odasına zarar vermesini kınadı.

Geçen hafta meydana gelen olayda, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gelen 2 kişi, hasta muayene eden nöbetçi doktor Rabia T.'nin odasına girerek hastalarına öncelik verilmesini istemiş, 'triyaj' uygulamasında verilen sıraya göre muayene yaptığını söyleyen doktorla tartışarak, odadaki masa ve bilgisayarı kırmıştı. Gözaltına alınan 2 şahıs, daha sonra savcılıktan serbest bırakılmıştı.



Sağlıkçılardan tepki

Mersin Sağlık Hakkı Meclisi üyeleri, bugün Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanarak, yaşanan şiddet olayına tepki gösterdiler.

Burada grup adına açıklama yapan Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen, sağlıkta yine bir şiddet olayı yaşandığını, yine hekimlere ve sağlık çalışanlarına darp girişiminde bulunulduğunu, eşyaların talan edildiğini söyledi. 10 gün önce de Tarsus Devlet Hastanesinde yine bir hekim ve bir sağlık çalışanının darp edildiğini belirten Antmen, “Sağlık alanında şiddetin geldiği boyuttan son derece rahatsız ve kaygılıyız. Yıllardır, yapılması gerekenleri söylemekten, Sağlık Bakanlığını ve yetkilileri bu konuda üzerlerine düşeni yapmaya çağırmaktan yorulduk. Ülkeyi yönetenleri ve Sağlık Bakanlığını bir kez daha sağlıkta şiddetin önlenmesi için gerçekçi adımlar atmaya çağırıyor ve Türk Tabipler Birliğinin önerisi olan Sağlıkta Şiddet Yasasının bir an önce çıkarılması talebimizi tekrarlıyoruz” dedi.

Mevcut yasal yaptırımlarla bu sorunun üstesinden gelmenin mümkün olmadığını söyleyen Antmen, “Sağlıkta şiddeti uygulayanlar, şiddetin derecesine bakılmaksızın tutuklanmalı ve en ağır cezalara çarptırılmalı, tüm sağlık çalışanlarının çalışma şartları insana yaraşır bir hale getirilmeli, performans ve geçim kaygısından uzak bir sağlık ortamı oluşturulmalıdır. Biz Mersin Sağlık Hakkı Meclisi olarak şiddete uğrayan arkadaşlarımızın her zaman yanlarında olacağımızı, özellikle hukuki sürecin takipçisi olacağımızı ve sağlıkta şiddet sona erene dek mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz” diye konuştu.

MERSİN 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:21

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