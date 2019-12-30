Suya gömülen araç iş makinasıyla çıkarıldı

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Mersin’in Tarsus ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle sular altında kalan yolda seyir halindeyken suya gömülen otomobil, iş makinesi ile kurtarıldı.

Tarsus'ta şiddetli yağışlar ekili alanların yanı sıra kırsal mahalleleri de etkiledi. Tarsus’a bağlı Yunusoğlu Mahallesi’nde seyir halindeki otomobil yolda sulara gömüldü. Kendini güçlükle dışarı atan sürücü, hemen yardım istedi. Olay yerine gelen iş makinası ile suya gömülen araç kurtarıldı.

Kent merkezinde gün boyu devam eden yağmur nedeniyle ana caddeler ve sokaklar ile denize yakın mahalleler sular altında kaldı.

MERSİN 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:21

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