Bahçacı: "Birinci basamak sağlık hizmeti aktif olarak kullanılmalı" Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı: "Mersin'de 170 aile sağlığı merkezinde 604 hekimle hizmet veriyoruz"

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, son dönemde mevsimsel değişikliklerden dolayı hastanelerin acil servislerinde yaşanan yoğunluğa dikkat çekerek, vatandaşlara birinci basamak sağlık hizmeti sağlayan 'aile hekimliği' müessesesinin aktif olarak kullanılması çağrısında bulundu.

Bahçacı, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde hastanelerin acil servislerindeki yoğunluğun, ani hava değişiminden dolayı artan öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı, yutma güçlüğü gibi rahatsızlıklardan dolayı vatandaşların aile hekimlerine gitmeden buralara başvurmasından kaynaklandığını söyledi. Her vatandaşın bir aile hekimine tanımlandığını ve vatandaşların aile hekimlerini tanımaları gerektiğini vurgulayan Bahçacı, "Aile hekimleri vatandaşlarımızın en yakın sağlık danışmanlarıdır. İlimizde 170 aile sağlığı merkezinde 604 aile hekimi ile vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Aile sağlığı merkezlerimizde tanı ve teşhis konulmasına yardımcı olan her türlü tahlil ve tetkik yapılmaktadır. Aile hekimlerimiz gayet yetkin ve donanımlıdır. Hastalık belirtileri ortaya çıkmaya başladığı anda, erken teşhis konulması ve tedaviye başlanması için kayıtlı olduğunuz aile hekimine en kısa süre içerisinde başvurarak sağlık hizmeti alabilirsiniz. Hekiminiz yazmadan kesinlikle eş dost tavsiyesi ile antibiyotik ve ilaç kullanılmamalıdır” dedi.

Hastanelerin, 2. ve 3. basamak sağlık tesisleri olduğunu hatırlatan Bahçacı, “Hastanelerimizin acil servisleri, trafik kazaları, kalp krizleri, ani gelişen rahatsızlıklar, kanamalı hastalara hizmet veren birimlerdir. Yeşil alan hastası dediğimiz poliklinik hastalarının acil servisleri meşgul etmesi, gerçekten acil, hayati tehlikesi olan kişilere zamanında müdahale edilmemesine sebep olmakta. Bu sebeple vatandaşlarımızdan talebimiz, öncelikle aile hekimlerine gitmeleridir” ifadelerini kullandı.

Bahçacı ayrıca, yaşanan yoğunluktan dolayı hastane ecil servislerine personel takviyesi yapıldığını da sözlerine ekledi.

MERSİN 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:21

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