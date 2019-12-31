2019 Akdeniz Off-Road Kupası final yarışları nefes kesti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

2019 Akdeniz Off-Road Kupası final yarışları nefes kesti

İHA

2019 Akdeniz OffRoad Kupası 5. ayak final yarışları, Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Tarsus'ta yapıldı. Yağmur altında oldukça çekişmeli gerçekleşen ve 4 farklı kategoride 22 araçla 44 sporcunun katıldığı 4x4 araçların yarışmalarını çok sayıda kişi izledi.

2019 Akdeniz Off-Road Kupası final yarışları nefes kesti

2019 Akdeniz OffRoad Kupası 5. ayak final yarışları, Tarsus’un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Tarsus’ta yapıldı. Yağmur altında oldukça çekişmeli gerçekleşen ve 4 farklı kategoride 22 araçla 44 sporcunun katıldığı 4x4 araçların yarışmalarını çok sayıda kişi izledi.
Tarsus OffRoad Kulübünün (TORK) ev sahipliğinde düzenlenen yarışlar, Gazipaşa Bulvarının TEM otoyol bağlantı noktasında bulunan TORK Arenada yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi, 4 etapta oldukça heyecanlı gecen yarışlara altyapı desteği verdi. Yarışların yapılacağı alanda kulüp üyelerinin isteğine göre arazide hafriyat çalışması yapan Büyükşehir ekipleri, iş makineleri aracılığıyla günlerce çalışma yaptı. Yine Büyükşehir tarafından temin edilen platformun kurulduğu yarışlarda, katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.
Çevre illerden gelen 22 araç ile 44 sporcunun katıldığı ve oldukça çekişmeli geçen yarışlarda, 4x4 araçlar, yağışlı havada çamurun içerisinde marifetlerini sergiledi. Oldukça çekişmeli geçen yarışlarda araçların bazıları parkurları tamamlayamadı.

Dereceye girenler ödüllerini aldı
Yarışmada S1 kategorisinde Mehmet Baki ArpasatanMuhammet Emin Başel, S2 kategorisinde Serkan SivriAli S. Kıvrak, S3 kategorisinde Mustafa ÖzelMehmet A. Çiftçioğlu, S4 kategorisinde Abdullah ÇardakM. Çağdaş Başdatlı ve genel toplamda yine Abdullah Çardak ve M. Çağdaş Başdatlı şampiyon oldu.
Vatandaşların soğuk havaya rağmen büyük ilgi gösterdikleri yarışlarda 4 farklı kategoride dereceye girenlere kupaları, Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uyan, Tarsus OffRoad Kulübü Başkanı Murat Akkaya ve protokol üyeleri tarafından verildi. Dereceye girenlere ayrıca Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinde üretilen ürünlerden oluşan hediye paketleri de armağan edildi.
İmar A.Ş. Başkanı Uyan, yaptığı konuşmada, “Başkanımız Vahap Seçer’in öncülüğünde Büyükşehir olarak sporun her türlüsüne destek olmaya gayret gösteriyoruz. Tarsus’ta böylesi bir yarışın düzenlenmiş olması bizleri mutlu ediyor. Zorlu geçen yarışmalarda dereceye giren tüm takımları tebrik ediyorum. Yine yarışa katılan diğer takımları ve gerçekleşmesinde emek harcayan herkesi kutluyorum” dedi.

MERSİN

31 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:21
  • GÜNEŞ 07:47
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:21
  • AKŞAM 17:41
  • YATSI 19:02
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaçak göçmenler için tır dorselerinin altına özel giriş, çıkış yapmışlar Mersin polisinin, 3 ilde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda tırların dorselerinde göçmenleri KKTC'ye götürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kaçak göçmenler için tır dorselerinin altına özel ...
Belediye başkanlarından yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER Belediye başkanlarından yeni yıl mesajı
Lösemi hastası Sıla için sahne aldılar
YEREL HABERLER Lösemi hastası Sıla için sahne aldılar
Şahin: "Hastanemiz 24 saat hizmet veriyor"
YEREL HABERLER Şahin: "Hastanemiz 24 saat hizmet veriyor"
Cingöz: "Güçlü ülke olmanın yolu nükleerden geçiyor"
YEREL HABERLER Cingöz: "Güçlü ülke olmanın yolu nükleerden geçiyor"
Erdemli’de Kıbrıs gazilerine madalya ve berat verildi
YEREL HABERLER Erdemli’de Kıbrıs gazilerine madalya ve berat verildi
Mersin'in yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Mersin'in yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor
Tarsus'ta off-road yarışları nefes kesti
YEREL HABERLER Tarsus'ta off-road yarışları nefes kesti
Bahçacı: "Birinci basamak sağlık hizmeti aktif olarak kullanılmalı" Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı: "Mersin'de 170 aile sağlığı merkezinde 604 hekimle hizmet veriyoruz"
YEREL HABERLER Bahçacı: "Birinci basamak sağlık hizmeti aktif olarak ...
Mut'ta karla mücadele
YEREL HABERLER Mut'ta karla mücadele
Suya gömülen araç iş makinasıyla çıkarıldı
YEREL HABERLER Suya gömülen araç iş makinasıyla çıkarıldı
Tarsus'ta ekili araziler sular altında kaldı
YEREL HABERLER Tarsus'ta ekili araziler sular altında kaldı
Mersin'de sağanak, hayatı felç etti (2)
YEREL HABERLER Mersin'de sağanak, hayatı felç etti (2)
Mersin'de dolu yağışı yolları beyaz örtüye bürüdü
YEREL HABERLER Mersin'de dolu yağışı yolları beyaz örtüye bürüdü
Mersin’de yaylalarda kar, merkezde dolu ve yağmur etkili oldu
YEREL HABERLER Mersin’de yaylalarda kar, merkezde dolu ve yağmur ...
Sel suları Silifke-Mut karayolunu kapattı Bazı sürücüler çevreden buldukları tırmıkla sel suları içinde kaybolan plakalarını aradı
YEREL HABERLER Sel suları Silifke-Mut karayolunu kapattı Bazı ...
Mersin'de sağanak hayatı felç etti
YEREL HABERLER Mersin'de sağanak hayatı felç etti
Kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde kar Dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yağmur ve kar, aralıklarla şiddetini artırarak bugün de devam etti Denizdeki fırtınadan dolayı dev dalgalar oluşurken, balıkçı tekneleri de açılamadı
YEREL HABERLER Kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde kar Dün ...
Mersin'de 'çocuk hakları durağı'nın ikincisi de hizmete girdi
YEREL HABERLER Mersin'de 'çocuk hakları durağı'nın ikincisi de ...
Mersin’de sağlıkçılar, doktorun odasına zarar verenleri protesto etti
YEREL HABERLER Mersin’de sağlıkçılar, doktorun odasına zarar ...
Sahilde kamp alanı ve bahçeleri su bastı Mersin'de belediye ekipleri iş makinesiyle su basan yerlere müdahalede bulundu
YEREL HABERLER Sahilde kamp alanı ve bahçeleri su bastı Mersin'de ...
Seçer: “Bizi huzur içinde yaşatacak en önemli unsur sanattır”
YEREL HABERLER Seçer: “Bizi huzur içinde yaşatacak en önemli unsur ...
Başkan Gültak, terör mağduru aileye sahip çıktı
YEREL HABERLER Başkan Gültak, terör mağduru aileye sahip çıktı
Hastalarına öncelik verilmeyince muayene odasını dağıttılar
YEREL HABERLER Hastalarına öncelik verilmeyince muayene odasını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X