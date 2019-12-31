Mersin'in yüksek kesimlerinde karla mücadele

MERSİN´in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için kentin dört bir yanında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle yüksek kesimlerdeki Mut ilçesinde Dağpazarı, Kavaközü, Elmapınarı, Demirkapı, Çivi ve Ballı yollarını birbirine bağlayan Dağpazarı Grup Yolu´nda ve Kozlar Yolu´nda karla mücadele çalışması yürütüyor. Ekipler, Sertavul ve Karaman´a bağlanan Narlıdere´de de yol açma çalışması gerçekleştirdi. 3 greyder ve 3 kamyonetle 14 kişilik ekibin yürüttüğü çalışmalarda ayrıca Gökçetaş yolu da kalın kar örtüsünden arındırılarak vatandaşların kullanımına açıldı. Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü´ne bağlı ekipler, Çamlıyayla ilçesi ile Tarsus´un Gülek Mahallesi Karboğazı bölgesinde aşırı yağış nedeniyle kardan kapanan ve kapanmak üzere olan yollara anında müdahale ederek temizledi. Ayrıca yayla turizmi açısından bölgenin gözde mekanlarından olan Çamlıyayla´da etkili olan kar yağışından dolayı kapanan ana ve ara arter yolları iş makineleri aracılığıyla açtı.



MERSİN 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:47

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YATSI 19:02

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