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Toroslar Belediyesi'nden ampute futbol takımına malzeme desteği

İHA

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, kenti 1'inci ligde temsil eden Mersin Ampute Futbol Kulübü'ne malzeme desteğinde bulundu.

Toroslar Belediyesi'nden ampute futbol takımına malzeme desteği

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, kenti 1'inci ligde temsil eden Mersin Ampute Futbol Kulübü'ne malzeme desteğinde bulundu.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Kulüp Başkanı Ali Yanaç ve kulüp sporcularıyla bir araya gelerek malzemeleri kendilerine teslim etti Kentin ilk ve tek ampute takımı olma özelliğini de taşıyan kulübün her sporcusunun yüreklerini ortaya koyarak başarıyla mücadele etmesinin gurur verici olduğunu belirten Başkan Yılmaz, "Onların bu mücadelesine destek vermek ve katkıda bulunmak adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Şampiyonluk hedefine emin adımlarla ilerleyen kulüp sporcularını bu azimli çalışmalarından dolayı tebrik eden Yılmaz, "İlimiz sporunu daha iyi yerlere getirebilmek için amatör spora daha fazla önem vermeliyiz. Sporcularımızın, ulusal ve uluslararası platformlarda kazandığı başarılar bizi çok mutlu ediyor ama asıl mutluluğumuz engelli kardeşlerimizin spor yaparak sosyal yaşamın içinde olmasıdır. Bu anlamda kentimizi birinci ligde temsil eden ampute futbol takımımızın başarısı da bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu takımın kurulmasında emeği geçen başta Kulüp Başkanı Ali Yanaç'a ve herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Başkan Ali Yanaç da Yılmaz'a bu anlamlı desteğinden dolayı teşekkür ederek, "Başkanımızın bizim yanımızda olmasını hissetmek bizim için çok önemli. Geçen sene verdiğimiz büyük bir mücadeleyle birinci lige yükseldik. İnşallah hedefimiz şampiyonluk" diye konuştu.

MERSİN

31 Aralık 2019 Salı

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