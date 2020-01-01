Mersin'de davullu zurnalı yılbaşı kutlaması

MERSİN'de yılbaşı kutlaması yapanlar, soğuk havaya rağmen gece geç saatlere kadar eğlendi. Kutlamaların yapıldığı alanda davul zurna çalınması renkli görüntüler oluşturdu.

Kentin birçok noktasında düzenlenen parti, gala ve eğlencelere akın eden vatandaşlar, yeni yılı eğlenerek karşıladı. Havanın soğuk olmasına rağmen kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu. Kutlamaların adresi bu yıl Özgecan Aslan Meydanı oldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen kutlama etkinliğine binlerce kişi katıldı. Konser ve gösterilerle başlayan etkinlikte gecenin ilerleyen saatlerine doğru eğlence de arttı.

DAVUL, ZURNA, HALAY

Kutlamaların yapıldığı alana gelen davul zurna ekibi ile ortaya renkli görüntüler çıktı. Gençler davul zurna ile halay çekerek gecenin keyfini çıkarttı.

SICAK ÇORBA İKRAMI

Kutlamalara katılan vatandaşları unutmayan Büyükşehir Belediyesi sıcak çorba, çay çiğ köfte, çerez ve su ikram etti. Öte yandan üşüyen vatandaşlar için varilde odun ateşi yakıldı. Kutlamaların diğer adresi ise Mezitli Demokrasi Meydanı oldu. Süslemelerle rengarenk hale getirilen meydanda vatandaşlar doyasıya eğlendi. Saatin gece yarısını göstermesi ile birlikte geri sayıma başlayan davetliler, yeni yılı birbirlerine sarılarak karşıladı. Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlencenin devam ettiği kentte, güvenliği sağlamak için çok sayıda polis görev yaptı.



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