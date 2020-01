Başkan Yılmaz, yeni yıla hastanede giren çocuklarla buluştu

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yeni yılı hastanede karşılayan çocukları unutmadı. Başkan Yılmaz, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkoloji ve Enfeksiyon Servisinde tedavi gören çocukları ziyaret ederek, çocuklara ve yanlarında refakatçi olan ailelerine yeni yıl hediyelerini verdi.

Başkan Yılmaz, tedavileri süren ve yeni yılı hastanede karşılayan çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Ziyarette, çocuklar ve aileleriyle sohbet ederek yeni yıl için sağlık ve mutluluk dileyen Yılmaz, "Yeni yıl yeni umutlarla gelir. Bu ziyaretimizle çocuklarımıza ve ailelerine moral vermek istedik. En büyük dileğimiz onların sağlıklarına bir an önce kavuşmalarıdır. Onların mutluluğu, yüzlerindeki tebessüm her şeye bedel" dedi.

Başkan Yılmaz, daha sonra Tıp Fakültesi sağlık çalışanlarının da yeni yıllarını tebrik ederek, emeklerinden dolayı teşekkür etti.



Yılmaz, öğrencilere Mersin'in kurtuluşunu anlatan çizgi roman hediye etti

Yılmaz, Tıp Fakültesi ziyaretinin ardından Toroslar ilçesindeki Kuvayi Milliye İlkokulunu da ziyaret ederek, birinci sınıf öğrencilerine Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunu anlatan çizgi roman hediye etti. Öğrencilerin yoğun sevgi gösterileri ile karşılanan Başkan Yılmaz, onlardan çok çalışmalarını ve milli değerlerine her zaman sahip çıkmalarını istedi.

Sınıfları tek tek gezen Yılmaz, öğrencilerin ve öğretmenlerin yeni yıllarını kutlayarak, okul sırasına oturdu ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi. Yılmaz, "Biz geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın tarihini bilmesini, okumasını ve araştırmasını önemsiyoruz. Bu kapsamda ilçemizde eğitim gören birinci sınıf öğrencilerimiz için Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunu anlatan çizgi roman hazırladık ve onlara hediye ediyoruz. Çocuklarımızın milli ve manevi değerlerle yetişmesi için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Kuvayi Milliye İlkokulu Müdürü Güven Karabulut ise Başkan Yılmaz'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, okullarına ve eğitime sunduğu desteklerinden dolayı teşekkür etti.

