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Kuvayımilliye Anıtı eski yerine kavuştu

İHA

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bulunan ve köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle sökülen Kuvayımilliye Anıtı, yeniden eski yerine yerleştirildi.

Kuvayımilliye Anıtı eski yerine kavuştu

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bulunan ve köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle sökülen Kuvayımilliye Anıtı, yeniden eski yerine yerleştirildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Milli Mücadelenin 100. yılında açılışı yapılan Anıt Katlı Kavşağı yapılırken yerinden kaldırılan ve tahribata uğrayan Kuvayımilliye Anıtı, yenilenerek tekrar eski yerine kavuştu. Anıt, 3 Ocak Mersin’in Kurtuluş Gününde saat 15.30’da açılacak.
Anıt, 1997 yılında Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Başkanı Prof. Mustafa Yüksel tarafından yapılmış ve yine 3 Ocak’ta açılmıştı. Anıtın yenileme çalışmalarını yine Prof. Mustafa Yüksel gerçekleştirdi. Tahribata uğrayan kırık parçalar onarıldı ve bronz potine yapılarak boyandı. Eksik parçalar tekrar modle edildi ve polyester malzemeden yapılan anıtın kaidesi paslanamaz çeliğe dönüştürülerek, kayalık etkisi verildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında Anıt Katlı Kavşağı’nın açılışındaki konuşmasında, bölgede bulunan Kuvayımilliye Anıtı’nın taşıma esnasında zarar gördüğünü, bu sebeple yerine konulmadığını söylemişti. Anıtın yerine koyacaklarını ifade eden Başkan Seçer, “O dönemde bu inşaat çalışmaları başlarken, o anıtın kaidesi oradan alınmış ve taşıma sırasında zarar görmüş. O anıtı buraya koymamız görsellik açısından doğru olmazdı ama kısa bir süre sonra çok daha güzelini buraya konulmasını sağlayacağız” demişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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