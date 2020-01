Mersin’de yeni yıl coşkusu yaşandı Mersin Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği yılbaşı kutlamasına katılan Mersinliler, geç saatlere kadar eğlendi, geceyi belediyenin dağıttığı sıcak çorbayla bitirdi

– Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Özgecan Aslan Barış Meydanında düzenlediği yılbaşı kutlamasında, binlerce Mersinli 2020’yi coşkulu bir eğlenceyle karşıladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de yeni yıla Mersinlilerle girdiği kutlamalarda dilek balonları uçuruldu, vatandaşlar geç saatlere kadar eğlendi. Gece, dağıtılan sıcak çorbayla son buldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılını Özgecan Aslan Barış Meydanında düzenlenen çok renkli bir yılbaşı kutlamasıyla karşıladı. Kutlama programına Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte katılarak, yeni yıla Mersinlilerle birlikte girdi. Binlerce Mersinlinin katıldığı kutlamada, DJ ve canlı müzik performansları ile katılımcılar eğlenceli saatler yaşadı.

Büyükşehir Belediyesinin “10’lara Veda Yeniliğe Merhaba” ve “20’ler Çok Güzel, Gelsenize” sloganlarıyla ilk kez düzenlediği yeni yıl kutlama programı vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Binlerce vatandaş Özgecan Aslan Barış Meydanında buluşarak, Büyükşehir Belediyesinin yeni yıl konserlerinde sahne alan sanatçılara eşlik etti, kimi zaman dans etti kimi zaman doyasıya oynadı.



Başkan Seçer’den birlik mesajı

Platforma eşi Meral Seçer ile birlikte çıkarak meydanı dolduran Mersinlileri selamlayan Başkan Seçer, “Türkiye’nin neresinden gelmiş olursak olalım artık biz Mersinliyiz. Doğulusu, kuzeylisi, orta Anadolulusu, yerlisi, artık ayrım yok. Mersin bizimle daha güzel olacak. Mersin’de yaşayanlar artık bizden sonra kendini daha iyi, daha güvende hissedecek. Artık Mersin’de ayrım gayrım olmayacak. Hepimiz Mersin’i, ülkemizi seviyoruz. Hepimiz barış, huzur, kardeşlik istiyoruz” dedi.

Gençleri iş sahibi yapmak, Mersin’i dünya markası bir kent haline getirmek için daha çok çalışacaklarını ifade eden Seçer, “Mersin’de yaşamaktan gurur duyuyoruz. Akdeniz’in incisi. Dünyanın en yakışıklı dağları Toros dağlarının eteklerinde, tarihi, kültürel birikimiyle, iklimiyle, coğrafyasıyla, her şeyiyle ama en önemlisi insanının sıcaklığıyla, güzelliğiyle harika bir kentte yaşıyoruz. Bunun değerini bileceğiz. Ben Belediye Başkanınız olarak sizlere huzur, kardeşlik, birlik, beraberlik, gelecek güzel günler vaat ediyorum. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Mersin’de. Bunu hep beraber başaracağız” diye konuştu.

Mersinlilerin yeni yılını kutlayan Seçer, “Her yeni yıl, her yeni gün, her yeni şey bir umut. Bizim için de 2020 çok şey ifade ediyor. Umut ediyorum tüm dünyada barış olsun, savaşlar olmasın, analar ağlamasın. Bunu istiyoruz. Fazla bir şey istemiyoruz. Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin. Hiç kimse işsiz kalmasın. Zengin fakir ayrımı olmasın. Hepimiz biriz. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize güzel yıllar diliyorum” ifadelerini kullandı.



Dilek balonları uçuruldu

Kutlamalarda, Özgün Sanat Atölyesi Grubu, Grup Zor, Gülden Vurandemir ve Grup Plastic sahne alırken, vatandaşlar hep birlikte yeni yılın son saniyelerini sayarak DJ performansıyla 2020’yi dans ederek karşıladı. Yeni yılın ilk saniyelerindeki havai fişek gösterisi coşkuyu artırdı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer, vatandaşlarla birlikte gökyüzüne dilek balonu uçurdu.

Alanda variller içerisinde yakılan ateşlerin başında ısınan vatandaşlara, Büyükşehir Belediyesi tarafından sıcak çorba, çerez, patlamış mısır, çiğköfte, soft içecek ve su ikramı da yapıldı. Noel Baba kıyafeti giyen görevlilerin yeni yıl şapkası ve kurabiye dağıttığı etkinlikte, vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamamaları için ek otobüs seferleri konuldu.

