Erdemli'de göle dönen seralardaki sular tahliye ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Erdemli'de göle dönen seralardaki sular tahliye ediliyor

DHA

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, 3 gündür süren sağanak nedeniyle sular altında kalan seralar onarılıyor, yağmur suları da tahliye ediliyor.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, 3 gündür süren sağanak nedeniyle sular altında kalan seralar onarılıyor, yağmur suları da tahliye ediliyor.
Mersin'i etkisi altına alan kuvvetli sağanak, tarım arazilerinin yanı sıra seraları da sel suları altında bıraktı. Binlerce dönüm muz serası ile narenciye bahçesinin zarar gördüğü yağmurda bazı bölgeler göle döndü. Yağışların kesilmesinin ardından çiftçiler, suların çekilmesi için tahliye işlemine başladı. Koyuncu Mahallesi'nde narenciye bahçesi ve muz serası yağmur nedeniyle zarar gören Ahmet Şahin, "Birkaç gündür yağan şiddetli yağış nedeniyle narenciye bahçelerimiz ve seralarımız yağıştan etkilendi. Yağmur suyu nedeniyle seramızın kenar naylonları yırtıldı. Şu sanda tadilata başladık. Narenciye bahçemizde de oluşan su birikintilerinin tahliyesini yaptık. İnşallah ürünlerimize fazla bir zarar vermemiştir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Su, yılbaşı gecesinde görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Su, yılbaşı gecesinde görev yapan güvenlik ...
Hasta ve yakınları yeni yıla coşkuyla girdi
YEREL HABERLER Hasta ve yakınları yeni yıla coşkuyla girdi
Mersin'in yüksek kesimleri yeni yıla karla girdi
YEREL HABERLER Mersin'in yüksek kesimleri yeni yıla karla girdi
Sahte alkolden 6 ay sonra öldü
YEREL HABERLER Sahte alkolden 6 ay sonra öldü
Stajyer avukatlar, Mersin Barosunun yılbaşı etkinliğinde buluştu
YEREL HABERLER Stajyer avukatlar, Mersin Barosunun yılbaşı ...
Tarsus’taki taşkına Mersin Büyükşehirden müdahale
YEREL HABERLER Tarsus’taki taşkına Mersin Büyükşehirden müdahale
Sahte alkolden 6 ay sonra hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sahte alkolden 6 ay sonra hayatını kaybetti
Mersin’de yeni yıl coşkusu yaşandı Mersin Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği yılbaşı kutlamasına katılan Mersinliler, geç saatlere kadar eğlendi, geceyi belediyenin dağıttığı sıcak çorbayla bitirdi
YEREL HABERLER Mersin’de yeni yıl coşkusu yaşandı Mersin Büyükşehir ...
Kuvayımilliye Anıtı eski yerine kavuştu
YEREL HABERLER Kuvayımilliye Anıtı eski yerine kavuştu
Mersin'de tarla ve seraları su bastı, üretici tahliye mesaisine başladı Aralıksız devam eden sağanağın ara vermesiyle üreticiler kendi imkanlarıyla tarlalarındaki yağmur suyunu tahliye ediyor
YEREL HABERLER Mersin'de tarla ve seraları su bastı, üretici tahliye ...
Kurtuluş Koşusunda yüzlerce öğrenci madalya için mücadele etti
YEREL HABERLER Kurtuluş Koşusunda yüzlerce öğrenci madalya için ...
Başkan Yılmaz, yeni yıla hastanede giren çocuklarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, yeni yıla hastanede giren çocuklarla ...
Mersin'de davullu zurnalı yılbaşı kutlaması
YEREL HABERLER Mersin'de davullu zurnalı yılbaşı kutlaması
Başkan Seçer, yeni yılı özel çocuklarla birlikte karşıladı
YEREL HABERLER Başkan Seçer, yeni yılı özel çocuklarla birlikte ...
Mersin'de jandarma ekipleri sabaha kadar görev yaptı
YEREL HABERLER Mersin'de jandarma ekipleri sabaha kadar görev yaptı
Tarsus'ta kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Tarsus'ta kaçak içki operasyonu
Mersin'de tavuk çiftliğinde yangın
YEREL HABERLER Mersin'de tavuk çiftliğinde yangın
Mersin'de yılın ilk bebeği: Cennet Nur
YEREL HABERLER Mersin'de yılın ilk bebeği: Cennet Nur
Mersin’de yeni yılın ilk bebeği Cennet Nur oldu
YEREL HABERLER Mersin’de yeni yılın ilk bebeği Cennet Nur oldu
Bekçiler düdük çalarak yeni yıla girdi
YEREL HABERLER Bekçiler düdük çalarak yeni yıla girdi
Akdeniz Belediyesinden ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesinden ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi
Vali Su, Mersinlilerin yeni yılını kutladı
YEREL HABERLER Vali Su, Mersinlilerin yeni yılını kutladı
Tarsus'ta sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Tarsus'ta sahte içki operasyonu
TKDK Tarsus'ta yatırımcılara destek verecek
YEREL HABERLER TKDK Tarsus'ta yatırımcılara destek verecek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X