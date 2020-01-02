Çamaşır Kafe hafta sonu da açık olacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çamaşır Kafe, öğrencilerin talepleri üzerine hafta sonunda da açık olacak. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi, Çamaşır Kafeyi cumartesi ve pazar günleri 09.0017.00 saatleri arasında da hizmete açtı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çamaşır Kafe, artık haftanın tüm günleri öğrencilerin hizmetinde olacak. Hafta içinin yanı sıra hafta sonu yalnızca cumartesi günü saat 13.00’e kadar hizmet veren Çamaşır Kafe, öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine cumartesi ve pazar günleri 09.0017.00 saatleri arasında da hizmete açıldı.



Çamaşır Kafe, hafta içi 07.3018.00 saatleri arasında hizmet veriyor

Üniversite öğrencilerine kolaylık sağlamak amacıyla Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından hayata geçirilen Çamaşır Kafe, haftanın 7 günü mesai yapıyor. Hafta içi sabah saat 07.30’da Büyükşehir Belediyesinin “1 Ekmek 1 Çorba” projesi kapsamında sıcak çorba ile kapılarını açan Çamaşır Kafe, saat 18.00’e kadar hizmet veriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çamaşır Kafe, sunduğu ücretsiz hizmetlerle öğrencilerin bütçelerinde ve zamanlarında da önemli avantajlar sağlıyor. Bir makine dolusu çamaşır piyasada ortama 30 liradan yıkanırken, bir kase çorba ise 7 liradan satılıyor. Çamaşır Kafe, günde bir kase çorba, haftada bir makine dolusu çamaşır yıkatan öğrencinin bütçesinde 9 aylık eğitimöğretim döneminde ortalama 2 bin 500 TL tasarruf sağlıyor. Kafe ayrıca ücretsiz çamaşır yıkama, kurutma ve deterjanın yanı sıra içerisindeki gün boyu ücretsiz sıcak çay ve mini kütüphane hizmetiyle de öğrencilere keyifli vakit geçirebilecekleri bir ortam sağlıyor.



“Hafta sonu boş olduğumuz için daha iyi oluyor”

Yurdun farklı kentlerinden öğrenim görmek için Mersin’e gelen öğrencilerden Ezgi Bulut, Yozgat’tan geldiğini ve Çamaşır Kafe hizmetini Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından görerek faydalanmaya başladığını dile getirdi. Çamaşır Kafenin hafta sonu da hizmete açılmasının kendileri için avantaj sağladığını belirten Bulut, “Bence iyi oldu. Kendi yemeğimizi kendimiz yaptığımız için hafta içi zor oluyor. Hafta sonu boş olduğumuz için daha iyi oluyor. Saat aralığı da iyi. Sabah uyuyoruz, öğlenden sonra ancak gelebiliyoruz” dedi.



“Öğrenciyiz, hafta içi zamanımız olmuyor”

Mersin Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü öğrencisi Zehra Nur Yıldızhan ise Adana’dan geldiğini ve özel bir yurtta kaldığını söyledi. İkinci öğretim olduğu için geç uyuyup geç uyanmak zorunda olduğunu söyleyen Yıldızhan, “Öncelikle maddi açıdan çok iyi oldu bizim için. Çünkü kaldığımız yurtta çamaşır yıkatma paralı. Burada ücretsiz. Buraya genelde hafta sonu geliyoruz. Öğrenciyiz, hafta içi zamanımız olmuyor. Başkan Vahap Seçer’e bu düşüncesinden ve projesinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Öğrenciler olarak çok mutlu olduk” diye konuştu.

Mersin Üniversitesinde farklı bölümlerde okuyan ama aynı evi paylaşan Cuma Yıldız ve Ali İnan ise iki odalı evde üç kişi kaldıklarını anlattı. Çamaşır makinelerinin kullanıma elverişsiz olduğunu belirten iki ev arkadaşı, Çamaşır Kafenin kendileri için büyük olanak sağladığını söyledi. Ali İnan ise çok fazla ödevi olduğu için hafta içi dersleriyle ilgilendiğini, yeni uygulamayla da hafta sonu çamaşırlarını yıkatarak zamanını daha planlı hale getirebildiğini anlattı.

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