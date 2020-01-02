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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Cemile'yi öldürdükten sonra parçalara ayırmış

DHA

MERSİN'de, boşanma aşamasında olduğu Cemile Ertürkoğlu'nu (34) boğazını maket bıçağıyla keserek, öldüren Mustafa Ertürkoğlu'na (36) yerel mahkemece 'eşi kasten öldürmek'ten verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Kararda, "Sanığın, ceset üzerinde kesme, parçalara ayırma gibi işlemleri öldürmeden önce gerçekleştirdiğine dair hiçbir delil yoktur. Somut olayda eziyet çektirerek öldürme şeklindeki nitelikli halin bulunmadığı kabul edilmiştir" denildi. 

MERSİN'de, boşanma aşamasında olduğu Cemile Ertürkoğlu'nu (34) boğazını maket bıçağıyla keserek, öldüren Mustafa Ertürkoğlu'na (36) yerel mahkemece 'eşi kasten öldürmek'ten verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Kararda, "Sanığın, ceset üzerinde kesme, parçalara ayırma gibi işlemleri öldürmeden önce gerçekleştirdiğine dair hiçbir delil yoktur. Somut olayda eziyet çektirerek öldürme şeklindeki nitelikli halin bulunmadığı kabul edilmiştir" denildi. 
Olay, 28 Kasım 2018'de, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Cemile Ertürkoğlu, boşanmak üzere olduğu, lojistik firması çalışanı Mustafa Ertürkoğlu tarafından boğazı kesilerek, öldürüldü. Ertürkoğlu, daha sonra eşinin cansız bedenini parçalara ayırdı. Cinayetin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan Mustafa Ertürkoğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cinayete ilişkin savcılık iddianamesi hazırlanırken, Ertürkoğlu'nun ifadeleri de ortaya çıktı. Ertürkoğlu'nun, hediye verme bahanesiyle eve çağırdığı eşinin boğazını maket bıçağıyla kestiğini, kıyma makinesine atarak parçaladığı cesedin bir kısmını kentin farklı noktalarındaki çöp konteynerlerine attığını, bir kısmını ise şehir mezarlığındaki mezara gömdüğünü ve daha sonra oğlunu okuldan alıp komşuya çay içmeye gittiğini, cinayet izlerini yok etmek için de evi çamaşır suyu ile temizlediğini anlattığı öğrenildi. 
Hakkında 'eşi tasarlayarak, canavarca hisle, acı ve eziyet çektirerek öldürmek' suçundan dava açılan Mustafa Ertürkoğlu'na, 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Cezada tahrik indirimi uygulanmamasına da karar verildi.
İSTİNAFA TAŞINMIŞTI
Mustafa Ertürkoğlu'na yerel mahkemenin 'eşi kasten öldürmek'ten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını yetersiz bulan avukatlar, eşini kıyma makinesinde parçalayan Ertürkoğlu'nun 'canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek' ve 'ölünün hatırasına saygısızlık' suçlarından da ceza alması istemiyle kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İstinaftan gelecek karar beklenirken, Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Mustafa Ertürkoğlu'na verilen kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçede, sanığın, öldürme kararını ne zaman verdiği konusu somut olayda kesin olarak belirlenemediği için 'tasarlayarak öldürme' suçunun gerçekleşmediği yönünde karar verildiği belirtildi. Gerekçeli kararda şunlar kaydedildi: 
"Sanığın öldürmeyi tasarladığı eşini bu fiilini gerçekleştirmek için hazırlık yaptığına dair yeterli delil bulunamamaktadır. Cinayette kullanılan maket bıçağı, sanığın günlük işinde kullandığı ve çalışma odasında masanın üzerinde rastgele bulunan ve birden fazla olan bir araç olup, bu maket bıçağını cinayeti işlemeye karar verdikten sonra bu eylemini gerçekleştirmek amacı olmadığını doğrulamaktadır. Cinayeti gerçekleştirdikten sonra kullandığı anlaşılan kıyma makinesinin de cinayetten sonra delillerin ortadan kaldırılmasını sağmak amacıyla sanık tarafından alındığı dosyada sabittir. Sanığın cinayeti gerçekleştirdikten sonra ceset parçalarını gömeceği yerler ile ilgili önceden keşif yaptığı ve buna ilişkin bir hazırlık hareketinin olduğu yönünde dosyada hiçbir delil de mevcut değildir. Sanığın olay anını ve olaydan sonrasını ayrıntılı olarak anlatması şeklindeki eylemi ise sanığın olayı tasarladığı şeklindeki yorumlanmasında mümkün değildir."
ÖLDÜRDÜKTEN SONRA PARÇALAMIŞ
Eziyet çektirerek, öldürme olayının gerekçesinde ise "Somut olayda, sanık hazırlıktan beri alınan savunmalarında, eşinin boğazını maket bıçağı ile kestiğini, ölmesini beklediğini, öldükten sonra cesedi parçalara ayırdığını ve diğer işlemleri yaptığını ayrıntılı olarak anlatmıştır. Sanığın ceset üzerinde kesme, parçalar ayırma gibi işlemleri öldürmeden önce gerçekleştirdiğine dair hiçbir delil yoktur. Somut olayda eziyet çektirerek öldürme şeklindeki nitelikli halin bulunmadığı kabul edilmiştir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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