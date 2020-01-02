Mersin Büyükşehir, 10 adet süpürge makinesi aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mersin Büyükşehir, 10 adet süpürge makinesi aldı

İHA

Mersin Büyükşehir, 10 adet süpürge makinesi aldı

– Mersin Büyükşehir Belediyesi, hem zamandan hem iş gücünden tasarruf etmek amacıyla 10 adet süpürge makinesi aldı. İtme gücüyle çalışan süpürge makinesi, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kullanılmaya başlandı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanında bulunan sahil bandı, cadde, bulvar, sokak ve meydanları estetik görünüme kavuşturmanın yanı sıra temizliği için de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, daha iyi temizlik için 10 adet süpürge makinesi aldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni nesil süpürgeler hem zamandan hem de enerjiden tasarruf sağlıyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, el gücüyle süpürdükleri kaldırımları artık kullanımı daha rahat olan süpürge makinesi ile temizliyor. İtme gücüyle çalışan süpürge makinesi sayesinde personel hem daha az enerji harcıyor hem de daha büyük alanı kısa sürede temizleyebiliyor.

Sahil bandı ve kaldırımlar artık süpürge makinesiyle temizleniyor
Yakıt ve su ihtiyacı olmadan çalışan, farklı zeminlere uyum sağlayan ve tozsuz temizlik yapılmasına imkan tanıyan süpürge makinesi, personel tarafından zahmetsizce kullanılıyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığında yeni göreve başlayan kadın personelden Hatice Doğan, süpürge makinesinin kullanım rahatlığından memnun olduğunu dile getirerek, “Önceden süpürge ve kürek ile süpürme işlemini yapıyorduk. Şimdi yeni alınan makineler sayesinde ikiüç kişinin yapabileceği işi tek kişiye indirdik” dedi.

“Yeni gelen makineler çok rahat ve pratik, bizi yormuyor”
Makinenin hem zamandan hem de enerjiden tasarruf sağladığını vurgulayan Doğan, “Yeni gelen makineler çok rahat, pratik, bizi yormuyor ve itme gücüyle mekanizması sayesinde birçok pisliği alıyor. Taş, toprak, izmarit, peçete aklınıza gelebilecek birçok şeyi rahatlıkla alabiliyoruz. Kullanışı da çok rahat, içinde bulunan depo haznesine hepsini topluyor ve deposu dolduktan sonra rahatlıkla dökebiliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cemile'yi öldürdükten sonra parçalara ayırmış
YEREL HABERLER Cemile'yi öldürdükten sonra parçalara ayırmış
Çamaşır Kafe hafta sonu da açık olacak
YEREL HABERLER Çamaşır Kafe hafta sonu da açık olacak
Tarsus'ta asma, ocakta üzüm verdi
YEREL HABERLER Tarsus'ta asma, ocakta üzüm verdi
Mersin'de karda kaybolan adamı arama çalışmaları yeniden başlıyor 2 bin 200 rakımlı bölgede yapılacak arama çalışması için yol açma çalışmaları gece boyunca sürecek
YEREL HABERLER Mersin'de karda kaybolan adamı arama çalışmaları ...
Mersin'de karda kaybolan adamı arama çalışmaları yeniden başlıyor 2 bin 200 rakımlı bölgede yapılacak arama çalışması için yol açma çalışmaları gece boyunca sürecek
YEREL HABERLER Mersin'de karda kaybolan adamı arama çalışmaları ...
Erdemli'de göle dönen seralardaki sular tahliye ediliyor
YEREL HABERLER Erdemli'de göle dönen seralardaki sular tahliye ...
Vali Su, yılbaşı gecesinde görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Su, yılbaşı gecesinde görev yapan güvenlik ...
Hasta ve yakınları yeni yıla coşkuyla girdi
YEREL HABERLER Hasta ve yakınları yeni yıla coşkuyla girdi
Mersin'in yüksek kesimleri yeni yıla karla girdi
YEREL HABERLER Mersin'in yüksek kesimleri yeni yıla karla girdi
Sahte alkolden 6 ay sonra öldü
YEREL HABERLER Sahte alkolden 6 ay sonra öldü
Stajyer avukatlar, Mersin Barosunun yılbaşı etkinliğinde buluştu
YEREL HABERLER Stajyer avukatlar, Mersin Barosunun yılbaşı ...
Tarsus’taki taşkına Mersin Büyükşehirden müdahale
YEREL HABERLER Tarsus’taki taşkına Mersin Büyükşehirden müdahale
Sahte alkolden 6 ay sonra hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sahte alkolden 6 ay sonra hayatını kaybetti
Mersin’de yeni yıl coşkusu yaşandı Mersin Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği yılbaşı kutlamasına katılan Mersinliler, geç saatlere kadar eğlendi, geceyi belediyenin dağıttığı sıcak çorbayla bitirdi
YEREL HABERLER Mersin’de yeni yıl coşkusu yaşandı Mersin Büyükşehir ...
Kuvayımilliye Anıtı eski yerine kavuştu
YEREL HABERLER Kuvayımilliye Anıtı eski yerine kavuştu
Mersin'de tarla ve seraları su bastı, üretici tahliye mesaisine başladı Aralıksız devam eden sağanağın ara vermesiyle üreticiler kendi imkanlarıyla tarlalarındaki yağmur suyunu tahliye ediyor
YEREL HABERLER Mersin'de tarla ve seraları su bastı, üretici tahliye ...
Kurtuluş Koşusunda yüzlerce öğrenci madalya için mücadele etti
YEREL HABERLER Kurtuluş Koşusunda yüzlerce öğrenci madalya için ...
Başkan Yılmaz, yeni yıla hastanede giren çocuklarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, yeni yıla hastanede giren çocuklarla ...
Mersin'de davullu zurnalı yılbaşı kutlaması
YEREL HABERLER Mersin'de davullu zurnalı yılbaşı kutlaması
Başkan Seçer, yeni yılı özel çocuklarla birlikte karşıladı
YEREL HABERLER Başkan Seçer, yeni yılı özel çocuklarla birlikte ...
Mersin'de jandarma ekipleri sabaha kadar görev yaptı
YEREL HABERLER Mersin'de jandarma ekipleri sabaha kadar görev yaptı
Tarsus'ta kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Tarsus'ta kaçak içki operasyonu
Mersin'de tavuk çiftliğinde yangın
YEREL HABERLER Mersin'de tavuk çiftliğinde yangın
Mersin'de yılın ilk bebeği: Cennet Nur
YEREL HABERLER Mersin'de yılın ilk bebeği: Cennet Nur

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X