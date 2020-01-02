Mahallenin su sayacını ve kablolarını çaldılar

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Mersin’in Tarsus ilçesinde bir mahallenin su sayacı ve kablolarını çaldılar.

Alınan bilgiye göre, kent merkezine 26 kilometre uzakta bulunan Çavdarlı Mahallesi’nde gece saatlerinde sulama deposunun sayacı ve 100 metreye yakın kablolar çalındı. Sabah hırsızlık olayını fark eden muhtarı Durmuş Kurt, olayı jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

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