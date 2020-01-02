Telefon hırsızı kamerada Tarsus'ta bir iş yerinden 100 bin lira değerinde telefon çalan zanlı yakalandı Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen zanlının rahat tavrı dikkat çekti

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir iş yerinden 100 bin lira değerinde telefon çalan zanlı yakalandı. Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen zanlının rahat tavrı dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, 30 Aralık 2019 tarihinde saat 02.00 sıralarında bir ihbar alan polis ekipleri, olay yerine geldi. Ganyan bayii ve telefon satış bayilerinde hırsızlık olayı meydana geldiğini tespit eden ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada hırsızlık olayını M.A. adlı şüphelinin gerçekleştirdiğini belirledi.

Zanlının yakalanması için başlatılan çalışmada, 31 Aralık 2019 tarihinde Şehit Mustafa Mahallesi'nde bir iş yerinde yakalandı. Gözaltına alınan M.A.'nın üzerinde 1 adet 6.35 çapında tabanca ile silaha ait şarjör içerisinde 3 adet fişek ele geçirildi. Şüphelinin kullandığı tespit edilen 33 NUK ... plakalı otomobilde yapılan aramada, ganyan bayiinden çalınan 1000 TL değerinde çeşitli markalarda sigara, telefon bayiinde çalınan yaklaşık değeri 100 bin TL’lik çeşitli markalarda 44 adet cep telefonu ve çeşitli telefon ve teknoloji aksesuarları, başka bir iş yerinde çalınan 1 adet laptop ve 1 adet masaüstü bilgisayar, bir motosiklete ait plaka ele geçirildi.

Telefon bayiinde güvenlik kamerasına yakalanan M.A.'nın iş yerinde bulunan telefonları çantasına koyduğu görüldü. Çantaya sığmayan telefonları da montun ceplerine koyduğu görüldü.

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