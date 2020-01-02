Mersin Ticaret ve Sanayi Odas\u0131 (MTSO) Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Ayhan K\u0131z\u0131ltan, yerli otomobille ilgili kampanya \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulundu. K\u0131z\u0131ltan, \u201cT\u00fcrkiye\u2019deki t\u00fcm ticaret ve sanayi odalar\u0131n\u0131n ba\u015fkanlar\u0131 ile borsa ba\u015fkanlar\u0131, makam ara\u00e7lar\u0131n\u0131 yerli otomobille de\u011fi\u015ftirsinler. B\u00f6yle bir kampanya yapal\u0131m. MTSO olarak biz buna haz\u0131r\u0131z\u201d dedi. Y\u0131llard\u0131r yap\u0131lan \u00e7a\u011fr\u0131lar sonucunda yurt d\u0131\u015f\u0131nda prototipi yap\u0131lan ve 27 Aral\u0131k 2019\u2019da Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan taraf\u0131ndan \u2018T\u00fcrkiye\u2019nin Otomobili\u2019 slogan\u0131yla tan\u0131t\u0131lan yap\u0131lan yerli otomobile bir destek de Mersin\u2019den geldi. MTSO Ba\u015fkan\u0131 Ayhan K\u0131z\u0131ltan, yerli otomobile destek vererek, odalar ve borsalar\u0131n kat\u0131laca\u011f\u0131 bir kampanya \u00f6nerisinde bulundu. \u201cT\u00fcm oda ve borsa ba\u015fkanlar\u0131, makam ara\u00e7lar\u0131n\u0131 yerli otomobille de\u011fi\u015ftirsinler\u201d Ba\u015fkan K\u0131z\u0131ltan, yerli otomobille ilgili \u0130HA muhabirine a\u00e7\u0131klama yapt\u0131. Tan\u0131t\u0131m\u0131 yap\u0131lan yerli otomobilin g\u00fczel ve \u015f\u0131k oldu\u011funu belirten K\u0131z\u0131ltan, \u201cBinmek isterim. Binip Mersin\u2019in sokaklar\u0131nda tur atmak isterim. K\u0131rm\u0131z\u0131 rengi de \u00e7ok be\u011fendim, \u00e7ok ho\u015fuma gitti\u201d diye konu\u015ftu. Yerli otomobille ilgili sipari\u015flerin \u015fimdiden ba\u015flad\u0131\u011f\u0131na dikkat \u00e7eken K\u0131z\u0131ltan, yerli otomobili MTSO olarak desteklediklerini s\u00f6yleyerek, bir kampanya \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yapt\u0131. K\u0131z\u0131ltan, \u201cBenim, t\u00fcm T\u00fcrkiye\u2019ye \u015f\u00f6yle bir \u00f6nerim var; T\u00fcrkiye\u2019deki t\u00fcm ticaret ve sanayi odalar\u0131n\u0131n ba\u015fkanlar\u0131 ile borsa ba\u015fkanlar\u0131, makam ara\u00e7lar\u0131n\u0131 yerli otomobille de\u011fi\u015ftirsinler. B\u00f6yle bir kampanya yapal\u0131m. Ben \u015fahsen buna haz\u0131r\u0131m. Biz, Ticaret ve Sanayi Odas\u0131na yerli otomobil al\u0131r\u0131z\u201d ifadelerini kulland\u0131. \u201cT\u00fcrkiye, yerli otomobil \u00fcretimi i\u00e7in her \u015feye sahip\u201d T\u00fcrkiye\u2019nin, d\u00fcnyada otomobil \u00fcretecek \u00fclkelerin ba\u015flar\u0131nda geldi\u011fini vurgulayan K\u0131z\u0131ltan, bunun gerek\u00e7esini de \u00e7ok b\u00fcy\u00fck bir alt yap\u0131s\u0131 olmas\u0131na ba\u011flad\u0131. T\u00fcrkiye\u2019de 1960\u2019l\u0131 y\u0131llarda yerli otomobil \u00fcretimi i\u00e7in bir ba\u015flang\u0131\u00e7 yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 an\u0131msatan K\u0131z\u0131ltan, \u201cFakat baz\u0131 provokasyonlarla moral bozuklu\u011fu olu\u015fturulmu\u015f ve b\u0131rak\u0131lm\u0131\u015f. Ancak daha sonra Anadol marka yerli otomobil \u00fcretilmeye ba\u015flanm\u0131\u015f. Bununla birlikte de T\u00fcrkiye\u2019de lisansl\u0131 \u00fcretim ba\u015flad\u0131. O g\u00fcnden bug\u00fcne ge\u00e7en s\u00fcre\u00e7te T\u00fcrkiye\u2019de \u00e7ok b\u00fcy\u00fck bir teknolojik bilgi, donan\u0131ml\u0131 teknik insan ve deneyim elde edildi. \u015eimdi elinizde her \u015fey var. Tamam\u0131yla her \u015feyi yerli, T\u00fcrkiye\u2019de \u00fcretilecek bir otomobilin \u00fcretilmesi i\u00e7in kararl\u0131 bir iradeye ihtiya\u00e7 vard\u0131. Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z da o iradeyi koydu. Ba\u015far\u0131l\u0131 olacakt\u0131r, ba\u015far\u0131l\u0131 olunmamas\u0131 m\u00fcmk\u00fcn de\u011fil. Zaten sermayesi de haz\u0131r, T\u00fcrkiye Odalar ve Borsalar Birli\u011fi de i\u015fin i\u00e7inde. T\u00fcrkiye\u2019nin \u00f6nde gelen sanayicileri de bu i\u015fin i\u00e7ine girecektir\u201d \u015feklinde konu\u015ftu. \u201cBa\u015fl\u0131ca \u00e7abam\u0131z, bu yerli otomobili d\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda kabul ettirmek olmal\u0131\u201d \u201cYerli otomobil \u00fcretimi, T\u00fcrkiye i\u00e7in bir prestij meselesi\u201d diyen K\u0131z\u0131ltan, yerli otomobile ortak olan, yat\u0131r\u0131m yapan, para koyan insanlar\u0131n \u00e7ok b\u00fcy\u00fck paralar kazanmay\u0131 d\u00fc\u015flediklerini zannetmedi\u011fini dile getirerek, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: \u201cBa\u015fl\u0131ca \u00e7abam\u0131z, bu yerli otomobili d\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda kabul ettirmek olmal\u0131. \u2018Ben \u015fu kadar para koydum, ne kadar kazanaca\u011f\u0131m\u2019 hesab\u0131yla de\u011fil, \u2018Ben bu kadar koydum, daha ne yapabilirim ki, bu otomobili d\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda tan\u0131n\u0131r bir marka haline getirelim\u2019 demeliyiz. Bu \u00e7aba i\u00e7inde olmam\u0131z laz\u0131m. Her t\u00fcrl\u00fc imkan\u0131m\u0131z var. Sadece otomobil de\u011fil, bir\u00e7ok \u00fcr\u00fcn\u00fc T\u00fcrkiye\u2019de \u00fcretebilecek kapasitedeyiz biz. Art\u0131k T\u00fcrkiye\u2019de her t\u00fcrl\u00fc bilgi, teknoloji, eleman, bilim insan\u0131 var. \u00dcniversitelerimizi yeterince kullanam\u0131yoruz, onlar\u0131 sanayinin i\u00e7ine \u00e7ekemiyoruz. Daha iyi koordine olup, yukar\u0131da siyaset\u00e7ilerin kavgas\u0131n\u0131 \u00f6nleyebilirsek T\u00fcrkiye \u00e7ok daha iyi yerlere gelecektir.\u201d