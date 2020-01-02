Toroslar Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını yaptı Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz: "2020 yılında da başarılı ve güzel çalışmalara imza atacağız"

Toroslar Belediye Meclisi, 2020 yılının ilk toplantısını Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında gerçekleştirdi.

Toplantıda, 2020 yılı için kurulacak olan Denetim Komisyonu üye sayısının 5 olarak belirlenmesi oy birliğiyle kabul edilirken, gizli oy açık tasnifle yapılan seçimde Mehmet Şahin, Serpil Mersin, Salih Baysal, Zehide Yavuz ve Yusuf Karakoyun komisyon üyeleri oldu.

Toroslar Belediye Meclisi'nin 2020 yılı için aylık tatilinin oy birliğiyle ağustos ayı olarak belirlendiği toplantıda, Toroslar Belediyesi sınırları içerisinde sokak aralarında faaliyet gösteren semt pazarlarının uygun alanlara taşınmasına ilişkin komisyonlardan gelen ortak rapor görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.

"Verimliliği artırma odaklı çalışıyoruz"

"2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da aynı şevkle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diyen Başkan Yılmaz, "Toroslar Belediyesi ve meclis olarak hep birlikte ilçemizi daha ileriye götürecek başarılı ve güzel çalışmalara imza atacağız" dedi.

Pazarcı esnafının ve vatandaşların daha düzenli, temiz ve hijyenik alanlarda alışverişlerini yapmalarını sağlamak amacıyla çalıştıklarını ve kapalı semt pazarlarının sayısını arttıracaklarını vurgulayan Başkan Yılmaz, "Pazarcılar Odası ile de işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Vatandaşımız, pazarların yakın olmasını istiyor ama evlerinin yanında olmasını da istemiyor. Biz de mümkün olduğunca tüm tarafların memnun olacağı çözümler bulmaya gayret ediyoruz" dedi. Bu çalışmanın önemli bir kamu hizmeti olduğunu kaydeden Yılmaz, "Pazarcılarımız ve seyyarların yanı sıra kira, su gibi giderleri olan esnaflarımız var. Bunu bir dengede götürmek zorundayız. Verimliliği artırma odaklı çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantı, şubat ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün 4 Şubat 2020 Salı günü saat 14.00 olarak belirlenmesinin ardından temenni ve öneriler bölümü ile son buldu.

"3 Ocak, siyaset üstü ortak değerimizdir"

Tüm meclis üyelerini, yarın saat 08.00'da Toroslar Belediyesi hizmet binası önünden başlayacak ve Cumhuriyet Meydanında son bulacak Zafer Yürüyüşü ve etkinliklere davet eden Yılmaz, "3 Ocak, siyaset üstü ortak yüksek değerimizdir" diye konuştu.

Konuşmasında aidiyet duygusuna vurgu yapan Başkan Yılmaz, "Türkiye'nin çeşitli illerinden Mersin'e gelmiş beraber yaşadığımız hemşehrilerimiz var. 3 Ocak Mersin'in Kurtuluş Gününü tüm hemşehrilerimizin aidiyet duygusu içinde benimsediklerini biliyorum. Türkiye'nin her yerinde İstiklal Savaşımız sırasında kurtuluş mücadelesi verildi. 3 Ocak'ın tarihi önemi ve bugüne yansıması çok önemli. Mersinimizin sıkıntılarından bahsedilirken, ortak değerlerde buluşulmamasından ve gerekli lobi çalışması yapılmamasından söz ediliyor. Biz de Toroslar Belediyesi olarak herkesin, her kesimin benimsediği Zafer Yürüyüşümüzü önemsiyoruz. 3 Ocak Cuma günü sabah 08.00'de belediyemizin önünde buluşup, 3 Ocak Zafer Yürüyüşümüzü milli mücadelenin simgesi kalpaklarımız ve Türk bayraklarımızla gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

MERSİN 02 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:22

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