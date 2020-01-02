Kayalıklarda mahsur kalan keçi AKUT ekiplerince kurtarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, AKUT ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayacı Vadisindeki kayalık bölgede bir keçinin mahsur kaldığı ihbarını alan 6 kişilik AKUT ekibi, bölgeye giderek kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonrası keçi, mahsur kaldığı vadiden
çıkarılarak sahibine teslim edildi.
MERSİN
02 Ocak 2020 Perşembe
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