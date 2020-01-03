Tarsus’ta çıkan yangında 2 katlı ahşap ev küle döndü

Mersin’in Tarsus ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yabancı uyruklu şahısların yaşadığı ahşap ev tamamen yanarken, 4 kişi dumandan etkilendi.



Yangın, merkez Caminur Mahallesi 0802 Sokak'ta evde yaşandı. Yabancı uyrukluların kaldığı 2 katlı ahşap evde elektrik sobasından çıktığı tahmin edilen yangın bir anda büyüdü. Yapının eski olmasından dolayı alevler binanın her tarafını sardı. İhbar üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Tarsus İtfaiyesine ait çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın uzun uğraşlar sonucunda diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında 6 aylık bebek, 9 ve 14 yaşlarında çocuk ile bir kadın dumandan etkilendi. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

MERSİN 02 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:22

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