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Mersinliler Kurtuluş Gününü coşkuyla kutladı Mersin Valiliği koordinasyonunda düzenlenen ...

İHA

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Temsili milislerin tren garında karşılandığı kutlamalarda, Mersinliler yağmura aldırmadan, 3 Ocak 1922'de Mersin'i Fransız işgalinden kurtaran ataları için yürüdü.

Mersinliler Kurtuluş Gününü coşkuyla kutladı Mersin Valiliği koordinasyonunda düzenlenen kutlamalarda, temsili milisler tren garında karşılanırken, Toroslar Belediyesinin düzenlediği 3 Ocak Zafer Yürüyüşü yağmur altında gerçekleştirildi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: “Mersin’in kurtuluşu tüm Çukurova’nın, Anadolu’nun kurtuluşudur”

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Temsili milislerin tren garında karşılandığı kutlamalarda, Mersinliler yağmura aldırmadan, 3 Ocak 1922’de Mersin’i Fransız işgalinden kurtaran ataları için yürüdü.
Mersin Valiliği koordinasyonunda düzenlenen 3 Ocak Kurtuluş Günü kutlamaları, sabah saat 08.00’de merkez Toroslar Belediyesi önünde ve saat 09.00'da tren garında gerçekleştirilen törenlerle başladı. Tren garında düzenlenen törene Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, protokol üyeleri, askerler ve öğrenciler katıldı.
Törende, gazilerin oluşturduğu temsili milis kuvvetlerini taşıyan tren, Vali Su, Tuğamiral Kireçtepe ve Başkan Seçer tarafından karşılandı. Vali Su, trenden inen Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şube Başkanı Kemal Cındız'ın öperek uzattığı Türk bayrağını öperek teslim aldı. Gazilere çiçeklerin sunulmasının ardından, törene katılanlar Cumhuriyet Meydanına geçti.

Yağmura aldırmadan Zafer Yürüyüşü yaptılar
Öte yandan, Toroslar Belediyesinin düzenlediği 'Zafer Yürüyüşü' ise sabah saat 08.00’de Toroslar Belediyesi önünden başladı. Yağmur altında gerçekleştirilen yürüyüşe ellerinde Türk bayraklarıyla katılan Mersinliler, Mehteran Takımının çaldığı marşlar eşliğinde belediye binası önünden yürüyüşe başladı. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ile birlikte kortejin önünde yürüdü. Kağnı ve cepheye mermi taşıyan kadınlarla milli mücadelenin temsili olarak gerçekleştirildiği yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık 1,5 saat süren yürüyüşe katılan köylülerin, yol boyunca yağmur altında zaman zaman halay çekmeleri, Mersinlilerin sevgi gösterileriyle karşılık buldu. Cumhuriyet Meydanına ulaşan kortej, buradaki törene katıldı.

Tören Kültür Merkezinde devam etti
Kutlamaların Cumhuriyet Meydanındaki bölümü Vali Su, Tuğamiral Kireçtepe ve Başkan Seçer’in Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, yağmurun devam etmesi nedeniyle törene Kültür Merkezinde devam edildi.
Törende, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığından Deniz Binbaşı Mustafa İpek’in günün anlam ve önemini belirten bir konuşmasının ardından bir öğrenci de şiir okudu.

“Mersin’in kurtuluşu tüm Çukurova’nın, Anadolu’nun kurtuluşudur”
Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, bugün Mersin’in esaretten kurtarıldığı, Türk tarihinin altın sayfalarında yer alan destansı bir mücadelenin sonucunda elde edilen zaferin yıl dönümü olduğunu söyleyerek, Mersin’in 98’inci kurtuluş yılını kutladı. Mersin’in işgal sürecini anlatan Seçer, “Ancak, vatansever Mersin halkı bunu kabul etmeyerek işgale karşı büyük bir mücadele örneği sergiledi. İşgal süresince Mut’tan Gülnar’a, Silifke’den Arslanköy ve Tarsus’a kadar kurulmuş olan müdafaai hukuk teşkilatları, Fransızlara karşı canlarıyla ödedikleri örnek bir mücadele yürüttüler. Kuvayi milliye güçlerinin ateşlediği bağımsızlık meşalesi, 27 Aralık 1921’de Tarsus’ta, 3 Ocak 1922’de Mersin’de ve 5 Ocak 1922’de Adana’da yandı. Bu meşale dalga dalga yayıldı ve tüm topraklarımızı aydınlattı. Bu anlamıyla Mersin’in kurtuluşu sadece bir şehrin kurtuluşu değildir, Mersin’in kurtuluşu tüm Çukurova’nın, Anadolu’nun kurtuluşudur. Özgürlüğü ve bağımsızlığı kendine ilke edinmiş, bu derelerinden asla ödün vermeyen Mersinlilerin, birlik ve dayanışma içinde umutsuzluğu umuda dönüştürdükleri Kurtuluş Günümüz hepimize kutlu olsun” dedi.

“Geleceğe yürüyüşümüzü umut ve kararlılıkla sürdürüyoruz”
Mersinlilerin, yüzyıllardır farklı inanç, dil ve kültürleri bir arada yaşatan hoşgörü ve barış medeniyetinin mirasçıları olduğunu vurgulayan Seçer, “Birliğimizin ve beraberliğimizin farkındayız. Bu bilinçle dün olduğu gibi bugün de birbirimizi sevgiyle ve kardeşçe kucaklayarak geleceğe yürüyüşümüzü umut ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Mersinliler, Mersin’e sahip çıkınız’ sözünden hareketle birliğimizi daima koruyup, şehitlerimizin emaneti vatanımıza sahip çıkarak, ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesinin çok üzerine taşıyacağız. Katma değerli üretimle inovasyonla Mersin’in sonsuz değerini ortaya çıkarmak için gecemizi gündüzümüze katacak ve güzel kentimizi geleceğe taşıyacağız” diye konuştu.
Mersin’in her yönüyle bir dünya kenti olmaya aday olduğunun altını çizen Seçer, “Mersinimizin hem ulusal hem de uluslararası arenada ayakları daha sağlam yere basan, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir kent olması için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Üzerinden 98 yıl geçmesine rağmen, zaferimizi hala ilk günkü heyecan ve coşkuyla kutluyorsak, gelecek kuşakların da aynı duyguları hissetmesini sağlamak, bizim en öncelikli görevimiz olmalıdır. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman gazilerimizi minnetle, şehitlerimizi rahmetle şükranla anıyor, tüm hemşehrilerimin 3 Ocak Kurtuluş Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.
Tören, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği tarafından bir konser verilmesinin ardından, Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibinin, Mersin’in kurtuluşunu temsili olarak sergiledikleri gösterisiyle sona erdi.

MERSİN

03 Ocak 2020 Cuma

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