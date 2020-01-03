İŞKUR, öğrencileri iş hayatına hazırlıyor

Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İş Kulübü, üniversite öğrencilerine yönelik çalışmalarına, çocuk evlerinde kalan gençlere verdiği iş gücü piyasasına hazırlık eğitimleriyle devam ediyor.

Mersin İŞKUR İl Müdürlüğü, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören üniversite öğrencilerine yönelik eğitimler düzenleniyor. Mersin İŞKUR İş Kulübü tarafından gerçekleştirilen eğitimlerle, gençler iş gücü piyasasına hazırlanıyor. Bu kapsamda öğrencilere, özgeçmiş hazırlama beden dili, imaj yönetimi, mülakat teknikleri, mülakat canlandırmaları konularında uzmanlar tarafından ücretsiz uygulamalı eğitimler verildi.

İş Kulübüne ilişkin bilgi veren İŞKUR İl Müdürü Vekili Halil Bozkurt, işsizlikle mücadele çerçevesinde dezavantajlı grupların istihdama katılması amacıyla çalışmalar yaptıklarını bildirdi. İş Kulübünün çalışmalarıyla iş arayanlara yol gösterdiğini, kadınların, engellilerin, iş gücü piyasasından uzak kalmış vatandaşların, gençlerin işe girişlerinin önündeki engelleri kaldırmak üzere kişiye özgü çözümler sunduğunu belirten Bozkurt, böylece katılımcıların iş hayatına bir adım önde hazırlandığını ifade etti. Bozkurt, üniversite öğrencisi gençlere yönelik desteklerinin kurum olarak artarak devam edeceğini kaydetti.

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Cemal Altan, öğrencilerin iş hayatına hazırlanması noktasında İŞKUR’un hizmetlerini çok değerli bulduklarını, öğrencilerin iş hayatına hazırlanmasına destek olmak amacıyla İŞKUR ile işbirliklerinin süreceğini söyledi.

MERSİN 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:22

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