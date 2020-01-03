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Mersin ve Adana’da 6-7 Ocak’ta 100 kilogram ve üzeri yağış bekleniyor

İHA

– Mersin, Adana ve Antalya'nın doğusunda, 6 Ocak Pazartesi ve 7 Ocak Salı günleri, şiddetli, yer yer metrekareye 100 kilogram ve üzeri aşırı yağış beklendiği belirtilerek, vatandaşlar uyarıldı.

– Mersin, Adana ve Antalya'nın doğusunda, 6 Ocak Pazartesi ve 7 Ocak Salı günleri, şiddetli, yer yer metrekareye 100 kilogram ve üzeri aşırı yağış beklendiği belirtilerek, vatandaşlar uyarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin 5 Ocak 2020 Pazar gününden itibaren Güney Ege üzerinde oluşacak derin alçak basınç merkezi ile birlikte yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor. Pazar günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de başlayacak yağışların, pazartesi ve salı günleri Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun doğusu dışında ülke genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışlık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Mersin ve Adana’da aşırı yağış uyarısı
6 Ocak Pazartesi ve 7 Ocak Salı günü beklenen yağışların, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Akdeniz bölgesi ile İç Anadolu’nun güney kesimlerinde kuvvetli, Antalya’nın doğusu, Mersin ve Adana’da ise şiddetli, yer yer metrekareye 100 kilogram ve üzeri aşırı yağış olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın; pazartesi ve salı günü Marmara bölgesi ile kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönünden (poyraz) şiddetli ve yer yer tam fırtına şeklinde (80110 km/saat) esmesi bekleniyor.
Meteorolojik uyarıda, pazartesi ve salı günleri beklenen şiddetli fırtına, kuvvetli ve aşırı yağışlar için hafta sonunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanacak tahmin ve uyarılar takip edilerek dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Vatandaşlar, aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi risklere karşı da dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

MERSİN

03 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:22
  • GÜNEŞ 07:47
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:23
  • AKŞAM 17:44
  • YATSI 19:04
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