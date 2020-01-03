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Başkan Bozdoğan: “Tamamen bitmiş, tükenmiş bir belediye devraldık”

İHA

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 2019 yılının Nisan ayında göreve geldiklerinde, belediyeyi bütçesinin çoğu eritilmiş ve 100 milyon liraya yakın bir borçla devraldıklarını belirterek, "Tamamen bitmiş, tükenmiş ve bu kadar borçla aldığımız bir belediyeyi nasıl işler hale getiririz, sistemi nasıl çalıştırırız hesabındaydık. Gece gündüz bunun için çalıştık" dedi.

Başkan Bozdoğan: “Tamamen bitmiş, tükenmiş bir belediye devraldık”

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 2019 yılının Nisan ayında göreve geldiklerinde, belediyeyi bütçesinin çoğu eritilmiş ve 100 milyon liraya yakın bir borçla devraldıklarını belirterek, “Tamamen bitmiş, tükenmiş ve bu kadar borçla aldığımız bir belediyeyi nasıl işler hale getiririz, sistemi nasıl çalıştırırız hesabındaydık. Gece gündüz bunun için çalıştık” dedi.
Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, 2020 yılının ilk haftasında kent ve kırsal mahalle muhtarıyla belediye meclis salonunda bir araya geldi. Belediye başkan yardımcılarının da katıldığı buluşmada, muhtarların talep, öneri ve görüşleri dinlendi. Toplantıda, başkan yardımcıları 1 Nisan 2019’dan bu yana geçen 9 aylık süreçte kent ve kırsal mahallelere yapılan hizmetleri tek tek anlattı. Başkan Bozdoğan ise bu yıl yapacakları çalışmalar ve hayata geçirecekleri projelerle ilgili muhtarlara bilgi verdi.

“Tamamen bitmiş, tükenmiş, 100 milyon liraya yakın borçla bir belediye devraldık”
2019 yılının Nisan ayında göreve geldiklerinde, belediyeyi bütçesinin çoğu eritilmiş ve 100 milyon liraya yakın bir borçla devraldıklarını belirten Bozdoğan, “Sizler mahallenin, köyün belediye başkanısınız. Hizmet anlamında ben veya siz değişmiyor. Hatalarımız, eksikliklerimiz olmuyor mu? Elbette oluyordur. Ama şunu da takdir edelim, 2019 yılında başkalarının yaptığı bütçeyle biz göreve geldik. Nisan ayında ilk göreve geldiğimde 8 Nisan’da özel kalem müdürünü çağırdım, ‘ne kadar paramız var’ dedim. Özel Kalem Müdürlüğüne ayrılan bütçeden 1 lira bile yoktu. Tamamen bitmiş, tükenmiş ve bu kadar borçla aldığımız bir belediyeyi nasıl işler hale getiririz, sistemi nasıl çalıştırırız hesabındaydık. Gece gündüz bunun için çalıştık. Sağdan soldan saldıranlar oldu. Ama biz hakkaniyetli, sabırlı, sevgili ve saygılı olmaya gayret gösterdik, çünkü dünyanın en büyük savaşçısı; sabır ve zamandır. Biz de ona sığındık” diye konuştu.

“Bu bütçe bizim bütçemiz. Ne istiyorsanız ortaya koyacağız”
2020 yılı bütçesinin kendi bütçeleri olduğunu vurgulayan Bozdoğan, “Bu bütçeden aslanlar gibi ne istiyorsanız her şeyi ortaya koyacağız. 2020 yılı artık bizim yılımız, o konuda çok rahat olun. En azından hizmet anlamında, hizmetlerin daha seri daha çabuk ulaşması için bütün muhtarlarımın gönlünün rahat etmesini istiyorum. Çünkü bizim tek hedefimiz var; mutlaka bu kent akıllı şehre geçmek zorunda. Birçok yer akıllı şehir hamlelerini yapabiliyorsa Tarsus niye yapmasın?” ifadelerini kullandı.


“Her mahallede kültür evleri, kütüphaneler açılacak”
31 Mart 2019’da Tarsus’u karanlıktan aydınlığa kavuşturacak kütüphane yoksunluğundan, betondan ve ranttan kurtardıklarını dile getiren Bozdoğan, son zamanlarda kendisini eleştirenlere şu şekilde cevap verdi:
“Ben hayatımda ayrımcılık yapmam, ötekileştirme hayatta yapmam ama bir memlekette eğer siyaseti kimlik ve inanç üzerine kurarsanız ve yıllarca kendi adamlarınıza rantla peşkeş çekerseniz, bu kenti beton haline getirirseniz işte o zaman dur derim. Ben, bu kentte siyaset yapan herkese saygılıyım. Ben onların akrabalarını müdür de yaptım, onların en yakınlarını şu an işten bile çıkarmadım, ‘Çalışıyorlarsa kalsınlar’ dedim. Hepsi de buradalar. Bunun adı ahlaktır, erdemdir. Tarsus’ta her mahallede kültür evleri, kütüphaneler açılacak. Biz bilinçli bir halk istiyoruz, düşünen sorgulayan insanlar istiyoruz, yargılayan değil. Herkesin sorgulamasını istiyoruz, herkesin kendi hayatını da sorgulamasını. Benim en büyük felsefemdir bu ve yaşam o zaman kaliteli bir yaşam haline gelir. Artık bu kentte herkes çok rahat, herkes düşüncesini çok rahat söyleyebiliyor” şeklinde konuştu.

“Kentteki işsizliğe çare bulmak için gece gündüz çalışıyoruz””
Tarsus Belediyesi olarak kentteki işsizliğe çare bulmak için büyük bir çaba sarf ettiklerini söyleyen Başkan Bozdoğan, “Üreten, eğiten, sağlıklı, kültürlü bir Tarsus olarak yola çıktık. Üretime çok önem veriyoruz, çok büyük bir kooperatif kurduk. Organize Sanayi Bölgesinin kurulması için önemli adımlar attık” dedi.
Herkese eşit hizmet vereceklerini söylediklerini anımsatan Bozdoğan, “Bu konuda emin olun. Hiçbir muhtar arkadaşım bize farklı hizmet, ona farklı hizmet verdi demeyecek. Yoksulluğun ortadan kalkması için hep söylediğim Victor Hugo’nun bir sözü var; ‘Bir yoksula ulaşıp onu mutlu etmektense amaç yoksulluğu ortadan kaldırmak olmalı’. Bizim de amacımız o. Bir kişiyi mutlu etmek değil bizim amacımız, herkesi mutlu etmek, her kesimin yüzünün gülmesi. Belediyenin önderliğinde bir kentsel dönüşüme başladık. Halk kazanacak, bizim insanlarımız kazanacak. Belediye sizler için var. Belediyeye İller Bankasından gelen para sizin paranız ama bir belediye başkanının ve yönetiminin bu parayı harcarken çok akıllı davranması gerekiyor” diye konuştu.
Konuşmanın ardından söz alan muhtarlar, Başkan Bozdoğan ile belediye başkan yardımcılarına talep ve mahallelerinde yapılmasını isterikleri hizmetleri dile getirdiler.

MERSİN

03 Ocak 2020 Cuma

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