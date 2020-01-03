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Karda kaybolan Ali Kaçar'ın ailesinin umutlu bekleyişi Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 bin 200 rakımlı ...

İHA

Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylasında kaybolan 4 kız babası Ali Kaçar'ın ailesinin umutlu bekleyişi sürüyor. 3 arkadaşı ile birlikte yaylaya çıkan ve karda kaybolan Kaçar'a ulaşmak için arama kurtarma faaliyetleri 23 Aralık'tan bu yana devam ediyor. Aramalara ise ağır hava şartları dolayısıyla zaman zaman ara veriliyor.

Karda kaybolan Ali Kaçar'ın ailesinin umutlu bekleyişi Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylasında kaybolan 4 kız babası Ali Kaçar'ı arama çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi Eşi Durdu Kaçar, "Eşim gözüme sağ olarak görünüyor. Sağ olmasını istiyorum. Bize yardımcı olun" dedi. Kızı Fatma Kılıç, "Aradan 12 gün geçmiş olabilir ama babam o bölgeyi çok iyi biliyor. Nerelerde in var, nerelere sığınabilir, bunu arkadaşları herkes söylüyor. 'Ali abi orada mutlaka sığınacak bir yer bulmuştur' diyorlar" diyerek umutlarını yitirmediklerini söyledi

Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylasında kaybolan 4 kız babası Ali Kaçar'ın ailesinin umutlu bekleyişi sürüyor. 3 arkadaşı ile birlikte yaylaya çıkan ve karda kaybolan Kaçar'a ulaşmak için arama kurtarma faaliyetleri 23 Aralık'tan bu yana devam ediyor. Aramalara ise ağır hava şartları dolayısıyla zaman zaman ara veriliyor.
Kayıp Ali Kaçar'ın eşi Durdu Kaçar, kızları Fatma Kılıç, Ayşe Yıldız, Selma Uysal ve Derya Kaçar yaptıkları açıklamada aile olarak umutlarını yitirmediklerini belirterek, daha fazla ekipman ve ekiple arama istediler.
Kayıp Ali Kaçar'ın eşi 64 yaşındaki Durdu Kaçar, eşinin 'arkadaşlarla yaylaya gideceğim' diyerek evden ayrıldığını ve yayla evinin anahtarlarını alarak evden çıktığını anlattı.
Eşinin kaybolma sürecini de aktaran Kaçar, "Eşim 12 gündür kayıp. Yardım bekliyoruz. Sağ olsunlar yardım gönderdiler, daha çok yardım bekliyoruz. Eşimin bulunmasını istiyorum. Eşim gözüme sağ olarak görünüyor. Sağ olmasını istiyorum. Bize yardımcı olun. Daha çok yardımcı olun ki karlar daha çok yağmadan eşimin bulunmasını istiyorum" dedi.
Kayıp Ali Kaçar'ın en büyük kızı Fatma Kılıç ise, "Biz babamın sağ olduğunu düşünüyoruz. Evet aradan 12 gün geçmiş olabilir ama babam o bölgeyi çok iyi biliyor. Nerelerde in var, nerelere sığınabilir, bunu arkadaşları herkes söylüyor. 'Ali abi orada mutlaka sığınacak bir yer bulmuştur' diyorlar. Biz o yüzden umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik. Yetkili merciler ellerinden geleni yapıyorlar ama biz bu süreç geçmeden, daha fazla ara verilmeden daha profesyonel bir arama yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.
"Zaman geçtikçe, saatler dakikalar geçtikçe umudumuzu kaybetmek üzereyiz" diyen Kılıç, "Tek endişemiz hava şartlarından dolayı aramalara ara verilmesi. Bugün arama yapılmıyor. Pazar günü havanın çok güzel olacağı söyleniyor. Kar yağmayacak. Geniş kapsamlı bir arama yapılabilir. Birçok yardım derneklerinden gönüllülerden çok daha fazla araçla destek bekliyoruz. Pazar günü babamın bulunacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.
Hava muhalefeti sebebiyle bugün de aramalara ara verildi. Kaçar kaybolduğu 23 Aralık'tan bu yana, kaybolduğu yaylada aranıyor.

MERSİN

03 Ocak 2020 Cuma

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