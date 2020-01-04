Yağmurda evini su bastı

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MERSİN'de, aşırı yağışlar nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı. Bir çiftçinin evi de suyla doldu.

Tarsus ilçesinde son 2 gündür etkili olan sağanak, ilçede yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kalırken, Çiçekli Mahallesi'ndeki birçok evi de su bastı. Tarım işçisi Ali Koçak'ın evi de suyla doldu, eşyaları kullanılmaz hale geldi. Her kuvvetli yağışta evlerini su bastığını belirten Koçak, yetkililerden sorunlarına çözüm bulunmasını istedi.



MERSİN 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:22

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