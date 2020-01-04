'Murtaza' seyirciyle buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları, yeni sezonun ikinci oyunu olarak “Murtaza”yı sahneledi.

Türk edebiyatının başyapıtlarından birisi olan Murtaza’yı, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Müfit Bayram, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, çok sayıda daire başkanı ile vatandaşlar izledi. Eserlerinde yaşamın içinden kahramanlar seçen Orhan Kemal’in aynı adlı romanından sahneye uyarlanan ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ahmet Aksoy’un yönettiği oyun, görev aşkıyla yanan ve disiplinli bir mahalle bekçisi olan Murtaza’nın bu karakterini mizahi bir dille anlatırken, disiplin olayını abartarak, kızının ölümüne sebep olması trajedisiyle son buluyor.

Oyunun sonunda sahneye gelerek oyuncuları kutlayan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fatma Yanık, “Başkanımız Vahap Seçer’in kültüre ve sanata verdiği önem ve değer çerçevesinde Şehir Tiyatroları oyuncularımız, yeni sezonun ikinci oyunu olan Murtaza’yı sahnelediler. Mersin’de her alanda kendisini hissettiren değişim ve gelişim, kültürel ve sanatsal konularda da yerini bulmaya başlamıştır. Bundan sonraki süreçte de bu etkinliklerimiz, Mersinli sanatseverlerin beklentilerine paralel olarak artarak devam edecektir” dedi.

Konuşmaların ardından Yanık, oyunun Genel Sanat Yönetmeni Ahmet Aksoy’a çiçek takdim etti.

MERSİN 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:22

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