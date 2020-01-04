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Mersin, Kuvayi Milliye Anıtı'na kavuştu

İHA

Mersin, Kuvayi Milliye Anıtı'na kavuştu

Mersin’in simgelerinden biri olan Kuvayi Milliye Anıtı, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılında yenilenerek, eski yerine konuldu.
Anıtın yeniden Mersinlilerle buluşturulması dolayısıyla yapılan törene, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Mersin milletvekilleri Cengiz Gökçel, Ali Mahir Başarır ve Alpay Antmen ile Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz katıldı. Kuvayi Milliye Anıtı’nın açılışının farklı siyasi görüşlerden belediye başkanlarını bir araya getirdiğine işaret eden Başkan Seçer, “Mevzubahis olan vatan olunca, Türkiye olunca, Mersin olunca gerisi teferruat oluyor. Toplum böyle sahneleri, böyle resimleri istiyor. İnşallah bundan sonra birliğimizi, beraberliğimizi her ortamda göstereceğiz. Bizi yarınlara taşıyacak olan çağdaş dünyayla rekabet ettirecek olan, o bir arada olma gücü. Bunu sağlayabilirsek dünyanın saygın ülkeleri arasına girebileceğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.
Kuvayi Milliye Anıtı’nın bağımsızlık mücadelesi tarihimizde önemli bir yeri olduğuna vurgu yapan Seçer, "Toplumlar, halklar tarihini bilmeli. Ecdadını bilmeli. Bugün hangi koşullarda yaşadığının farkında olmalı. Bu meşakkati, çileyi kimlerin çektiğini bilmeli ve hatırlamalı ki geleceğine aydınlık yol oluştursun. Geleceğine ışık tutsun. 3 Ocakları hep hatırlayalım, yaşayalım, yaşatalım. Savaş istemiyoruz, barış, huzur, kardeşlik istiyoruz ama 3 Ocak memleketimize, birliğimize, beraberliğimize, canımıza, malımıza kast edenlerle nasıl mücadele edeceğimizi de göstermemiz gerektiğinin bir ispatıdır. Bunun için hatırlayalım. Bunun için çocuklarımıza hatırlatalım. Geleceğimize ışık tutsun. Burada bir inşaat çalışması oldu. Anıt zorunlu olarak yerinden kaldırıldı. Kimsenin istemediği bir durumdu. Bazı tahribatlar oldu. Biz bunu orijinal gibi tekrar tedavi ettik, rehabilite ettik. Bundan sonra da bundan önce olduğu gibi bu anıtın önünden geçen herkes bir anlamda Kuvayı Milliye mücadelesini hatırlayacak. Bu toprakların kolay bir şekilde vatan olmadığını, özgürlüğün ne değerli bir unsur, ne değerli bir yaşam biçimi olduğunu hatırlayacak. Çukurova, bereketli bir bölge. İnşallah hep bolluk içerisinde oluruz. Fakir, zengin ayrımı olmaz. Bölgesel farklılıklarımız olmaz. Biz tek kimlik taşıyoruz. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. Bu bilinçle, bu şiarla burada kardeşçe yaşayacağız. İnşallah Mersin’i çok daha iyi noktalara getireceğiz" dedi.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz da 3 Ocak zaferini kazanan Kuvayi Milliyecilerin, zafer yıl dönümlerinde Çavuşlu’dan Cumhuriyet Alanı’na kadar yürüdüklerini, bu yürüyüş sırasında bugün anıtın dikildiği meydandan geçtiklerini belirterek, “Bu meydan bu nedenle önemli” dedi.
Yılmaz, Kuvayi Milliye Anıtı’nı tasarlayan ve yeniden restore eden Prof. Dr. Mustafa Yüksel ile anıtı eski yerine kavuşturan Başkan Seçer’e teşekkür etti.
Konuşmaların ardından anıtın açılışı gerçekleştirildi.

MERSİN

04 Ocak 2020 Cumartesi

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