Mersin Büyükşehir Belediyesi 2020'nin ilk meclis toplantısını Mut'ta yapacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılı ilk Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında Mut'ta yapılacak.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, bazı meclis toplantılarının uygun aylarda merkeze uzak ilçelerde yapılması kararını almıştı. Bu karar üzerine 2020 yılının ilk meclisinin Mut ilçesinde yapılması kararlaştırıldı. Meclis, 8 Ocak Çarşamba günü saat 14.00’de Mut Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacak. Konuyla ilgili konuşan Başkan Seçer, “Meclis toplantılarının ilçelerde olması ilçelerdeki vatandaşlarımızın motivasyonları açısından da önemli. Bütün belediye başkanlarının meclis üyelerinin ilçelerimize gitmesi, orada sokaklarda görünmemiz hem birlik beraberlik açısından hem toplumun huzuru açısından önemli bir kazanım. Uygun olan aylarda haftanın ilk günü olan Pazartesi toplantılarını ilçelerde yapalım. İlçelerin kırsal mahallelerinde yaşayan vatandaşlar haftanın ilk günü merkeze inerler, en kalabalık olduğu dönemler olur. Biz de gidersek ilçeleri şenlendiririz” demişti.

MERSİN 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:22

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