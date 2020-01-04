Kent protokolü, gaziler ve şehit aileleriyle yemekte buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kent protokolü, gaziler ve şehit aileleriyle yemekte buluştu

İHA

Kent protokolü, gaziler ve şehit aileleriyle yemekte buluştu

– Mersin Büyükşehir Belediyesi, 3 Ocak Mersin’in Kurtuluş Günü dolayısıyla gaziler ve şehit yakınları onuruna yemek düzenledi. Kent protokolü, yemekte gaziler ve şehit aileleriyle bir araya geldi.
Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü kapsamında Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen yemeğe, Mersin Valisi Ali İhsan Su ile Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

“Ecdadımıza layık olmak için var gücümüzle çalışacağız”
Vali Su, yemekte yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarih boyunca hürriyetinden, bağımsızlığından taviz vermediğini, ataların bu toprakları vatan yapmak için nice şehitler verdiğini söyledi. Çanakkale'de Dumlupınar'da, Kıbrıs'ta ve bugün de terörle mücadelede aynı kararlılığın devam ettiğini belirten Su, “Bunu 98 yıl önce Mersinliler göstermiş ve Mersin düşman işgalinden kurtarılmıştır. Bu ruh ve duygu bugün içimizde var. Bizler ecdadımıza layık olmak için onlardan aldığımız ruhla ülkemizi kalkındırmak ve geliştirmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

“Coğrafyamızda huzur ortamının sağlanması için elimizden gelen katkıyı göstereceğiz”
Başkanı Seçer ise toplumların tarihlerinde önemli günler olduğunu belirterek, Mersin’in tarihinde de 3 Ocak’ın önemine işaret etti. Ecdadın, ‘Biz esareti, baskıyı, vesayeti kabul edecek bir millet değiliz’ diyerek mücadele ateşini yaktıklarını ve bu toprakları işgalcilerden kurtardıklarını anlatan Seçer, “Bütün çabamız, onlara layık birer evlat, birer torun olarak ülkemize hizmet etmek” dedi.
Atatürk’ün, “Bir milletin varlığı tehlikeye düşmedikçe savaş cinayettir” yönündeki felsefesini hatırlatan Başkan Seçer, “Dünyada savaşlar, gözyaşı olmasın. Ateş düştüğü yeri yakar, analar ağlamasın. Hemen içinde bulunduğumuz coğrafyada yaşanan acı olaylar insana acı veriyor, ıstırap veriyor. Bizler kardeşliği önceleyen bir milletiz. Bizler soylu bir milletiz. Umut ediyorum başta coğrafyamızda, sonra dünyada barış ve huzur ortamının sağlanması için elimizden gelen katkıyı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da göstereceğiz” diye konuştu.

“Her yerde gururla ‘Mersinliyim’ diyebilmeliyiz”
Mersin’in her yönüyle özel bir şehir olduğunu vurgulayan Seçer, “Mersininiz cennet bir vatan parçası, Akdeniz’in incisi. Burada yaşamaktan övünç duyuyoruz. Nereden gelmiş olursak olalım, nerede doğmuş olursak olalım doyduğumuz topraklar Mersin. Bizim aidiyetimizin olduğu topraklar. Her yerde gururla ‘Mersinliyim’ diyebilmeliyiz. Bu aidiyeti sizlere sağlamak, güveni vermek bizim görevimiz. Seçilmiş siyasetçiler, idareciler olarak bu toprakları ekonomik, sosyal, kültürel, kısacası her yönüyle bir huzur toprağı haline getirmek başlıca görevimiz. Bizler sizlere birlik, beraberlik, kardeşlik vaat etmeliyiz. Bunun ötesinde hiçbir söylem ve davranış doğru bir yaklaşım değildir” ifadelerini kullandı.

MERSİN

04 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:22
  • GÜNEŞ 07:48
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:23
  • AKŞAM 17:45
  • YATSI 19:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kooperatifleşen Mersinli kadınlar, ürünlerini SOLİNOVA markasıyla satacak Mezitli Üretici Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi tanıtım toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kooperatifleşen Mersinli kadınlar, ürünlerini ...
‘Dört Renk Dört Yön Türk Ruhu’ resim sergisi açıldı
YEREL HABERLER ‘Dört Renk Dört Yön Türk Ruhu’ resim sergisi açıldı
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2020'nin ilk meclis toplantısını Mut'ta yapacak
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi 2020'nin ilk meclis ...
Toroslar'da, Mersin'in destansı mücadelesi anlatıldı
YEREL HABERLER Toroslar'da, Mersin'in destansı mücadelesi anlatıldı
Mersin, Kuvayi Milliye Anıtı'na kavuştu
YEREL HABERLER Mersin, Kuvayi Milliye Anıtı'na kavuştu
Kurtuluş Kupası Kros Yarışları yapıldı
YEREL HABERLER Kurtuluş Kupası Kros Yarışları yapıldı
Yağmurda evini su bastı
YEREL HABERLER Yağmurda evini su bastı
'Murtaza' seyirciyle buluştu
YEREL HABERLER 'Murtaza' seyirciyle buluştu
Diyetisyen Gök: “Cezerye, sağlığa faydalı vitaminler içeriyor”
YEREL HABERLER Diyetisyen Gök: “Cezerye, sağlığa faydalı vitaminler ...
Kayıp çiftçi Ali Kaçar'ın ailesi umutla bekliyor
YEREL HABERLER Kayıp çiftçi Ali Kaçar'ın ailesi umutla bekliyor
3 Ocak Şiir Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
YEREL HABERLER 3 Ocak Şiir Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
Karda kaybolan Ali Kaçar'ın ailesinin umutlu bekleyişi Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylasında kaybolan 4 kız babası Ali Kaçar'ı arama çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi Eşi Durdu Kaçar, "Eşim gözüme sağ olarak görünüyor. Sağ olmasını istiyorum. Bize yardımcı olun" dedi. Kızı Fatma Kılıç, "Aradan 12 gün geçmiş olabilir ama babam o bölgeyi çok iyi biliyor. Nerelerde in var, nerelere sığınabilir, bunu arkadaşları herkes söylüyor. 'Ali abi orada mutlaka sığınacak bir yer bulmuştur' diyorlar" diyerek umutlarını yitirmediklerini söyledi
YEREL HABERLER Karda kaybolan Ali Kaçar'ın ailesinin umutlu ...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya’dan Başkan Seçer’e ziyaret
YEREL HABERLER CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya’dan Başkan Seçer’e ...
Başkan Bozdoğan: “Tamamen bitmiş, tükenmiş bir belediye devraldık”
YEREL HABERLER Başkan Bozdoğan: “Tamamen bitmiş, tükenmiş bir ...
Eşinin öldürdüğü Ebru, toprağa verildi
YEREL HABERLER Eşinin öldürdüğü Ebru, toprağa verildi
Mersin ve Adana’da 6-7 Ocak’ta 100 kilogram ve üzeri yağış bekleniyor
YEREL HABERLER Mersin ve Adana’da 6-7 Ocak’ta 100 kilogram ve üzeri ...
Eşi tarafından öldürülen üniversite öğrencisi kadın son yolculuğuna uğurlandı Iğdır'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak öldürülen İlahiyat Fakültesi öğrencisi Ebru Aras, memleketi Mersin'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı Çiftin, 1.5 yaşında olan ve engelli olduğu öğrenilen çocuklarının ise devlet himayesine alındığı öğrenildi
YEREL HABERLER Eşi tarafından öldürülen üniversite öğrencisi kadın ...
Erdemli´de kar yağışı elektrik direklerini devirdi
YEREL HABERLER Erdemli´de kar yağışı elektrik direklerini devirdi
Mersin'de yağmurun neden olduğu olumsuzluklar gideriliyor
YEREL HABERLER Mersin'de yağmurun neden olduğu olumsuzluklar ...
Mersin'de direkler devrildi, göletler dondu Mersin'in yüksek kesimlerinde kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi Soğuk havaya ve tipiye dayanamayan elektrik direkleri devrildi, elektrik iletim hatları koptu Bin 400 rakımlı bölgelerde sular dondu
YEREL HABERLER Mersin'de direkler devrildi, göletler dondu Mersin'in ...
Hemşirelik Fakültesi öğrencileri, aşırı tuz tüketimine dikkat çekti
YEREL HABERLER Hemşirelik Fakültesi öğrencileri, aşırı tuz ...
Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşu coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşu coşkuyla ...
Erdemli Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını yaptı
YEREL HABERLER Erdemli Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını yaptı
Çukura düşen köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Çukura düşen köpek kurtarıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X