Erdemli'de polis saksılara dikilmiş Hint keneviri ele geçirdi

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Mersin'in Erdemli ilçesinde polisin bir adreste yaptığı aramada saksılara dikilmiş halde Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Merkez Mahallesi Yağmur Sokakta S.T. adlı şahsın adresinde arama yaptı. Yapılan aramada saksılara dikilmiş halde, 40 santimetre ile 1 metre boylarında Hint keneviri ele geçirildi. 'Uyuşturucu Madde Yetiştirme' suçlamasıyla S.T. hakkında işlem yapıldı.

MERSİN 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:22

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