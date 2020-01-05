Yaralı dağ keçisini hayata döndürdüler

Mersin'in Bozyazı ilçesinde ateşli silahla vurularak yaralı halde doğaseverlerce yol kenarında bulunan dağ keçisi, götürüldüğü veterinerde yapılan operasyonla hayata döndürüldü.

Bozyazı'da çevreci bir grubun lideri olan Doktor Bahadırhan Karakoç, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör ve bazı grup üyeleri, hafta sonu gezintisi için gittikleri Karamanastır su gözesi ve mesire alanından araçlarıyla döndükleri sırada yol kenarında hareketsiz vaziyette yatan bir dağ keçisi gördüler. Yaptıkları kontrolde hayvanın ateşli silahla vurularak yaralandığını tespit eden çevreci grup, 112 Acil Servis Merkezinin yönlendirmesi ile yaralı dağ keçisini araca yükleyip Doğa Koruma ve Milli Parklar Anamur Şubesine götürdü. Ancak burada veteriner hekim olmadığını öğrenen grup, hayvanı özel bir veterinere götürdü. Çevreci grup, yol boyunca da hayvanı hayatta tutabilmek için kanayan bölgelerine tampon yaptı. Burada uyutulduktan sonra hemen ameliyata alınan dağ keçisinin vücudundaki kurşun çıkarılırken, düşme sonucu oluşan kırıklar da tedavi edildi.

Doğasever ve çevreci grubun yoğun çabalarıyla hayatta kalan dağ keçisi, daha sonra Mersin Büyükşehir Belediyesine ait Bozyazı Tekmen Mahallesi'nde bulunan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Bir süre gözetim altında tutulduktan sonra Tarsus Hayvan Parkı'na teslim edileceği öğrenilen dağ keçisinin burada da uygulanacak olan tedavinin ardından tekrar doğal yaşam ortamına bırakılacağı bildirildi.

MERSİN 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:22

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