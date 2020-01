Kaderine terk edilen 'Masum'a sahip çıktılar

MERSİN´de Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Müftü Deresi´nin yakınlarında hasta ve bitkin şekilde kaderine terk edilen sahipsiz ata sahip çıktı. 'Masum' adı verilen at, Tarsus Hayvan Parkı´na götürülerek tedaviye alındı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sahipsiz bir atın, Müftü Deresi yakınlarında hasta ve bitkin düştüğü ihbarını aldı. Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi, İtfaiye Dairesi ve Fen İşleri Dairesi ekipleri, Piri Reis Mahallesi sınırları içerinde yer alan bölgeye kısa süre içinde ulaştı. Atın, açlıktan ölmek üzere olduğu, bu nedenle hasta ve bitkin düştüğü belirlendi. Ata, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Büyükşehir ekipleri gelene kadar atın başında bekleyen vatandaşlar, aç ve susuz olan ata, ekmek, ot ve su verdi.

ADINI 'MASUM' KOYDULAR

'Masum' adı verilen at, Tarsus Hayvan Parkı´na götürülerek tedaviye alındı. İlk müdahalede hayvanın yaşlı olması nedeniyle kas ve kemik sisteminde yetersiz beslenmeden kaynaklanan güçsüzlük tespit edildi ve deformasyona bağlı olarak ayağa kalkamadığı görüldü. Kalça bölgesine ısıtıcı krem uygulandı. Ağrı kesici, vitamin, antibiyotik ve serum verilen `Masum´un tedavisinin, nakledildiği Tarsus Hayvan Parkı´nda devam edeceği kaydedildi.

'GÜÇSÜZ DÜŞMÜŞ'

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi´nde biyolog ve veteriner sağlık teknikeri olarak görev yapan Altay Atlı, Müftü Deresi yakınlarında bulunan ata ilk müdahaleyi yaptıklarını belirterek, "Hayvan ambulansımızla acil bir şekilde olay yerine geldik. Hayvanın ayağının kırık olduğu bilgisi verilmişti. Yaptığımız incelemelerde ve muayenede kırığının olmadığı, Hayvanın aşırı derecede yaşlı ve zayıf olduğunu yetersiz beslenme nedeniyle kas ve sinir sisteminde güçsüzlük ve deformasyona bağlı olarak ayağa kalkamadığını tespit ettik. Öncelikle ihbarı veren vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz gelene kadar hayvanla hem ilgilenmişler hem de önüne yemek ve su koymuşlar. Biz geldiğimizde hayvan yemeğini, suyunu yiyor ve içiyordu" dedi.

TEDAVİSİ SÜRECEK

Öncelikle hayvanın kalça bölgesine müdahale ettiklerini ifade eden Atlı, şunları söyledi:

"Ağrı kesici ve ısıtıcı kremlerle o bölgeyi masaj yaparak yumuşattık. Daha sonrasında hayvanda aşırı zayıflık olduğu için kendine gelmesi için vitamin ve ağrı kesici uyguladık. Serum yaptık. Tüm bunları alan hayvan biraz kendini toparladı. Çeşitli yerlerinde yaralar tespit ettik. Büyük ihtimalle yıllarca at arabasında kullanılmış. Uzun süre insanlara hizmet etmiş bir hayvan. Yaralarına müdahale ettik. Bir antibiyotik uyguladık. Arkadaşlarımızın da yardımıyla hayvanı ayağa kaldırdık. Yürürken hafif bir sekmeye uğruyor. Bunu daha sonrasında tedaviye alacağız. Tarsus Hayvan Parkımıza götüreceğiz. Orada veteriner arkadaşlarımız tedavilerini devam ettirecek."



