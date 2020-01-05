Kaderine terk edilen 'Masum'a sahip çıktılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kaderine terk edilen 'Masum'a sahip çıktılar

DHA

MERSİN´de Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Müftü Deresi´nin yakınlarında hasta ve bitkin şekilde kaderine terk edilen sahipsiz ata sahip çıktı. 'Masum' adı verilen at, Tarsus Hayvan Parkı´na götürülerek tedaviye alındı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sahipsiz bir atın, Müftü Deresi yakınlarında hasta ve bitkin düştüğü ihbarını aldı. Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi, İtfaiye Dairesi ve Fen İşleri Dairesi ekipleri, Piri Reis Mahallesi sınırları içerinde yer alan bölgeye kısa süre içinde ulaştı. Atın, açlıktan ölmek üzere olduğu, bu nedenle hasta ve bitkin düştüğü belirlendi. Ata, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Büyükşehir ekipleri gelene kadar atın başında bekleyen vatandaşlar, aç ve susuz olan ata, ekmek, ot ve su verdi.
ADINI 'MASUM' KOYDULAR
'Masum' adı verilen at, Tarsus Hayvan Parkı´na götürülerek tedaviye alındı. İlk müdahalede hayvanın yaşlı olması nedeniyle kas ve kemik sisteminde yetersiz beslenmeden kaynaklanan güçsüzlük tespit edildi ve deformasyona bağlı olarak ayağa kalkamadığı görüldü. Kalça bölgesine ısıtıcı krem uygulandı. Ağrı kesici, vitamin, antibiyotik ve serum verilen `Masum´un tedavisinin, nakledildiği Tarsus Hayvan Parkı´nda devam edeceği kaydedildi.
'GÜÇSÜZ DÜŞMÜŞ'
Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi´nde biyolog ve veteriner sağlık teknikeri olarak görev yapan Altay Atlı, Müftü Deresi yakınlarında bulunan ata ilk müdahaleyi yaptıklarını belirterek, "Hayvan ambulansımızla acil bir şekilde olay yerine geldik. Hayvanın ayağının kırık olduğu bilgisi verilmişti. Yaptığımız incelemelerde ve muayenede kırığının olmadığı, Hayvanın aşırı derecede yaşlı ve zayıf olduğunu yetersiz beslenme nedeniyle kas ve sinir sisteminde güçsüzlük ve deformasyona bağlı olarak ayağa kalkamadığını tespit ettik. Öncelikle ihbarı veren vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz gelene kadar hayvanla hem ilgilenmişler hem de önüne yemek ve su koymuşlar. Biz geldiğimizde hayvan yemeğini, suyunu yiyor ve içiyordu" dedi.
TEDAVİSİ SÜRECEK
Öncelikle hayvanın kalça bölgesine müdahale ettiklerini ifade eden Atlı, şunları söyledi:
"Ağrı kesici ve ısıtıcı kremlerle o bölgeyi masaj yaparak yumuşattık. Daha sonrasında hayvanda aşırı zayıflık olduğu için kendine gelmesi için vitamin ve ağrı kesici uyguladık. Serum yaptık. Tüm bunları alan hayvan biraz kendini toparladı. Çeşitli yerlerinde yaralar tespit ettik. Büyük ihtimalle yıllarca at arabasında kullanılmış. Uzun süre insanlara hizmet etmiş bir hayvan. Yaralarına müdahale ettik. Bir antibiyotik uyguladık. Arkadaşlarımızın da yardımıyla hayvanı ayağa kaldırdık. Yürürken hafif bir sekmeye uğruyor. Bunu daha sonrasında tedaviye alacağız. Tarsus Hayvan Parkımıza götüreceğiz. Orada veteriner arkadaşlarımız tedavilerini devam ettirecek."

MERSİN

05 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 06:22
  • GÜNEŞ 07:48
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:24
  • AKŞAM 17:45
  • YATSI 19:06
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarhan: "Mezitli Sanayi Sitesi kent dışına çıkarılmalı"
YEREL HABERLER Tarhan: "Mezitli Sanayi Sitesi kent dışına ...
Hava kirliliği ve iklim değişikliğinin ana sebebi; sera gazları İTÜ emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Erbil Tuğrul: "Sera gazı salınımını önleyecek enerji çeşitlerinin tercih edilmesi bir zorunluluk"
YEREL HABERLER Hava kirliliği ve iklim değişikliğinin ana sebebi; ...
Yaralı dağ keçisini hayata döndürdüler
YEREL HABERLER Yaralı dağ keçisini hayata döndürdüler
Bobo, ameliyat edilmezse hiç görmeyecek
YEREL HABERLER Bobo, ameliyat edilmezse hiç görmeyecek
Erdemli'de polis saksılara dikilmiş Hint keneviri ele geçirdi
YEREL HABERLER Erdemli'de polis saksılara dikilmiş Hint keneviri ele ...
'Mersin Art 2020' paneli düzenlendi
YEREL HABERLER 'Mersin Art 2020' paneli düzenlendi
Kent protokolü, gaziler ve şehit aileleriyle yemekte buluştu
YEREL HABERLER Kent protokolü, gaziler ve şehit aileleriyle yemekte ...
Kooperatifleşen Mersinli kadınlar, ürünlerini SOLİNOVA markasıyla satacak Mezitli Üretici Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi tanıtım toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kooperatifleşen Mersinli kadınlar, ürünlerini ...
‘Dört Renk Dört Yön Türk Ruhu’ resim sergisi açıldı
YEREL HABERLER ‘Dört Renk Dört Yön Türk Ruhu’ resim sergisi açıldı
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2020'nin ilk meclis toplantısını Mut'ta yapacak
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi 2020'nin ilk meclis ...
Toroslar'da, Mersin'in destansı mücadelesi anlatıldı
YEREL HABERLER Toroslar'da, Mersin'in destansı mücadelesi anlatıldı
Mersin, Kuvayi Milliye Anıtı'na kavuştu
YEREL HABERLER Mersin, Kuvayi Milliye Anıtı'na kavuştu
Kurtuluş Kupası Kros Yarışları yapıldı
YEREL HABERLER Kurtuluş Kupası Kros Yarışları yapıldı
Yağmurda evini su bastı
YEREL HABERLER Yağmurda evini su bastı
'Murtaza' seyirciyle buluştu
YEREL HABERLER 'Murtaza' seyirciyle buluştu
Diyetisyen Gök: “Cezerye, sağlığa faydalı vitaminler içeriyor”
YEREL HABERLER Diyetisyen Gök: “Cezerye, sağlığa faydalı vitaminler ...
Kayıp çiftçi Ali Kaçar'ın ailesi umutla bekliyor
YEREL HABERLER Kayıp çiftçi Ali Kaçar'ın ailesi umutla bekliyor
3 Ocak Şiir Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
YEREL HABERLER 3 Ocak Şiir Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
Karda kaybolan Ali Kaçar'ın ailesinin umutlu bekleyişi Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylasında kaybolan 4 kız babası Ali Kaçar'ı arama çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi Eşi Durdu Kaçar, "Eşim gözüme sağ olarak görünüyor. Sağ olmasını istiyorum. Bize yardımcı olun" dedi. Kızı Fatma Kılıç, "Aradan 12 gün geçmiş olabilir ama babam o bölgeyi çok iyi biliyor. Nerelerde in var, nerelere sığınabilir, bunu arkadaşları herkes söylüyor. 'Ali abi orada mutlaka sığınacak bir yer bulmuştur' diyorlar" diyerek umutlarını yitirmediklerini söyledi
YEREL HABERLER Karda kaybolan Ali Kaçar'ın ailesinin umutlu ...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya’dan Başkan Seçer’e ziyaret
YEREL HABERLER CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya’dan Başkan Seçer’e ...
Başkan Bozdoğan: “Tamamen bitmiş, tükenmiş bir belediye devraldık”
YEREL HABERLER Başkan Bozdoğan: “Tamamen bitmiş, tükenmiş bir ...
Eşinin öldürdüğü Ebru, toprağa verildi
YEREL HABERLER Eşinin öldürdüğü Ebru, toprağa verildi
Mersin ve Adana’da 6-7 Ocak’ta 100 kilogram ve üzeri yağış bekleniyor
YEREL HABERLER Mersin ve Adana’da 6-7 Ocak’ta 100 kilogram ve üzeri ...
Eşi tarafından öldürülen üniversite öğrencisi kadın son yolculuğuna uğurlandı Iğdır'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak öldürülen İlahiyat Fakültesi öğrencisi Ebru Aras, memleketi Mersin'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı Çiftin, 1.5 yaşında olan ve engelli olduğu öğrenilen çocuklarının ise devlet himayesine alındığı öğrenildi
YEREL HABERLER Eşi tarafından öldürülen üniversite öğrencisi kadın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X