Baraka ev yangında kül oldu Biri felçli 3 kişinin ikamet ettiği evde kimsenin bulunmaması faciayı önledi

Mersin'in Erdemli ilçesinde baraka evde çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tömük Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde baraka bir evde yangın çıktı. Alevler bir anda evi sararken, mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Felçli olduğu öğrenilen Ayşe T.'nin evin dışında olmasının büyük bir faciayı önlediği, yanan evde ikamet eden diğer 2 kişinin ise evde bulunmadığı öğrenildi. Elektrik aksamından çıktığı sanılan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

MERSİN 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:22

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