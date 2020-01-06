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Tömür- Elvanlı yolu asfaltlandı

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Erdemli ilçesine bağlı Tömük ve Elvanlı arasındaki 10 mahalleyi bir birine bağlayan yolun asfaltlandığı bildirildi.

Tömür- Elvanlı yolu asfaltlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Erdemli ilçesine bağlı Tömük ve Elvanlı arasındaki 10 mahalleyi bir birine bağlayan yolun asfaltlandığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdemli Şube Müdürlüğünde konuşlu ekipler, Tömük ile Elvanlı arasında 10 mahalleyi birbirine bağlayan ve yaz aylarında yayla yolu olması nedeniyle yoğunluk yaşanan yolu sıcak asfalt çalışmasıyla yeniledi.
Yukarı Tömük olarak bilinen bölgeden Elvanlı’ya kadar toplamda 2 bin 400 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde sıcak asfalt çalışması yürüten ekipler, mahalle sakinlerinin yıllardır kurduğu hayali 2 günde gerçeğe dönüştürdü.
Geçmişte bir kat sathi kaplama çalışması ile kullanıma açılan, ancak zaman içerisinde altyapı çalışmaları ve doğa şartları nedeniyle bozulan, çözüm olarak yamalar ve kum serme yöntemleri kullanılan yol, yeni haliyle mahalle sakinlerini mutlu etti.
Narenciye bahçeleri de kurtuldu
Yolun önemine “Toz nedeniyle kırmızı örümcek gibi hastalıklar yaşanan bahçelerimiz bu asfalt sayesinde kurtulacak” diyerek işaret eden Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Murat Ergen, “Tömük ile Elvanlı, Pınarbaşı ve diğer 7 mahalleye bağlantı yolumuzun yapımında, Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Çalışmalar oldukça başarılı şekilde sürüyor. Bu yol ortalama 50 bin kişinin kullandığı bir yol. Yaylaya da Karaman’a da gider, Konya’ya da gider. Eskiden burada altyapı çalışması yapılmıştı ama üzeri yama ile kapatılmış, atıl bir vaziyetteydi. Buradaki toz, toprak bahçelerimizi de vuruyordu. Kırmızı örümcek gibi hastalıklara sebep oluyordu" dedi.

MERSİN

06 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:22
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