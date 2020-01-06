Denetimli serbestlik yükümlüleri ‘Bilgisayar İşletmenliği’ sertifikaları aldı

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Mersin’de, Bilgisayar İşletmenliği kursunu başarıyla tamamlayan denetimli serbestlik yükümlülerine sertifikaları, düzenlenen törenle dağıtıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Mersin Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından düzenlenen Bilgisayar İşletmenliği kursu sona erdi. Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, düzenlenen kursla eski hükümlülerin çalışmaya başladıklarında işletmelerde gerekli olan ‘bilgisayara giriş, windows, mıcrosoft office (word, excel, powerpoint) internet uygulamaları’ konularında eğitim verildi. Eğitimle kursa katılan yükümlülerin yapacakları iş başvurularında, onları öne çıkaracak sertifikayı almaları sağlandı.

Düzenlenen Bilgisayar İşletmenliği kursunu başarıyla tamamlayan denetimli serbestlik yükümlülerine, sertifikaları törenle verildi.

MERSİN 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:46

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.