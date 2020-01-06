Tarsus Kitap Fuarı 10 Ocak’ta açılıyor

Tarsus Belediyesi, çok sayıda yazarın ve 100 yayınevinin katılacağı Kitap Fuarı açıyor. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, tüm halkı, 1021 Ocak 2020 tarihleri arasında düzenlenecek Kitap Fuarında kitapla ve yazarlarla buluşmaya davet etti.

Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Kitap Fuarının açılışı 10 Ocak Cuma günü yapılacak. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarsus eski otogar alanında gerçekleştirilecek olan fuarın hazırlık çalışmaları aralıksız devam ediyor. 100 yayınevinin katılacağı fuarda, aralarında Türkiye’nin tanınmış yazarlarının da bulunduğu 100’ün üzerinde yazar da kitapseverlerle buluşacak. Öte yandan, fuara sürpriz yazarlar da katılacak.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yaptığı açıklamada, “Kitap fuarları kültüre, sanata, bilime ve eğitime katkılar sağlayan önemli organizasyonlardır. Belediye olarak desteklemekten büyük mutluluk duyduğumuz bu önemli organizasyonda 100 yayınevi ve 100’den fazla yazarı kentimizde misafir edeceğiz. Gençlerimizi, çocuklarımızı ve okumayı seven tüm vatandaşlarımızı kitapla buluşturacağız. Tüm halkımızı fuarımıza, kitapla ve yazarlarımızla buluşmaya davet ediyorum” dedi.

MERSİN 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:22

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