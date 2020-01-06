Mersin'de bir kişi arkadaşı tarafından öldürüldü

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 23 yaşındaki bir genç, bıçaklanarak ve kurşunlanarak öldürülmüş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, T.Ö. adlı şahıs, Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek tartıştığı arkadaşını önce bıçakladığını, ardından tabanca ile vurarak öldürdüğünü söyledi. Şüpheliyi gözaltına alan polis, zanlının verdiği ifade doğrultusunda ambulansla birlikte Ustalar Mahallesi Gürlevik Mezarlığı civarına gittiğinde, Özkan Kaynak (23) adlı şahsın cansız bedeniyle karşılaştı.

Kaynak'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırılırken, gözaltına alınan şüphelinin Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

MERSİN 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:46

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.