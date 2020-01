Kızıltan: “Toplum, her seviyede birlik ve beraberlik görmek istiyor”

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, yaşanan sorunların üstesinden gelebilmenin yolunun, işgal günlerinde Türk milleti olarak ortaya konulan birlik ve beraberliği tesis etmek olduğunu belirterek, “Toplum; siyaset başta olmak üzere daha makro düzeyde bu birliği görmek istiyor. Bu birlik ve beraberlik, ekonominin en büyük morali ve güven oluşturan unsuru olacaktır” dedi.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kızıltan, yaptığı açıklamada, 3 Ocak Mersin’in kurtuluşundan yola çıkarak, bugün yaşanan sorunların aşılmasında da birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. 3 Ocak Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun, kent tarihinde çok büyük anlam ifade ettiğini belirten Kızıltan, “Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk Milletinin verdiği bağımsızlık mücadelesinde, Mersinliler de yüreğini ve vatan sevgisini ortaya koymuştur. Bu anlamda ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun haklı gururunu yaşıyoruz. Türk ulusunun tüm imkansızlıklara rağmen bağımsızlığı için verdiği mücadelenin adıdır Kurtuluş Savaşı. 3 Ocak ise Mersinlilerin hem Mersin’e hem de ülkesine sahip çıktığı günün adıdır. Mersin olarak, kurtuluş günümüz, şenliklerimiz ve gerçekleşen etkinlikler; kurtuluştan bu yana süregelen birlik ve beraberlik ruhumuzun yansımasıdır” ifadelerini kullandı.



“Toplum, her seviyede birlik ve beraberlik görmek istiyor”

“Bundan neredeyse bir asır önce düşmanlardan da sorunlardan da birlik ve beraberliği tesis ederek kurtulduk” diyen Kızıltan, bugün de farklı kurtuluş mücadeleleri verdiklerini kaydetti. Kızıltan, “Sorunların bitmediği bir coğrafyada yaşadığımız için bundan özellikle ekonomik ve siyasi açılardan ciddi anlamda etkileniyoruz. Ekonomik bakımdan ihracat pazarlarımızın yok edilmesi yönüyle, lojistik yollarımızın kapanması anlamında, toplumsal bakımdan göç anlamında, siyasi bakımdan sınırlarımızı korurken karşı karşıya kaldığımız haksız uluslararası baskı ve komplolar anlamında etkileniyoruz. Aynı Kurtuluş Savaşında yaptığımız gibi bugün toplumun tüm katmanları tarafından hissedilen bu sorunların üstesinden gelebilmemizin yolu; yine o işgal günlerinde Türk milleti olarak ortaya koyduğumuz birlik ve beraberliği tesis etmek, her çeşit yapay kutuplaşmalardan uzak durmaktır. Tarihimiz göstermiştir ki, bu toplumu dışarıdan yıkan olmamış; yeter ki biz içerde sağlam olalım” değerlendirmesini yaptı.

İş dünyasının, bu birlik ve beraberliği gösteren en etkin kurum olduğunun altını çizen Kızıltan, şöyle devam etti: “Ancak toplum; siyaset başta olmak üzere daha makro düzeyde bu birliği, ortak paydada buluşma erdemini ve söz konusu vatan ve milletimizin huzuru, refahı, gelişmesi olduğunda tüm farklılıkları bir kenara kaldırarak tek yumruk olabileceğimizi görmek istiyor. Bu birlik ve beraberlik, ekonominin en büyük morali ve güven oluşturan unsuru olacaktır. Ülkemiz nice ekonomik sıkıntılar atlattı. Ekonomide nice krizler yaşadık. Bunların hepsini atlattık. Bugünkü sorunları da aşarız, aşacağız. Ama tepeden tabana birlik ve beraberliği sağlarsak, hoşgörümüzü daha da arttırırsak, ortak paydalarda buluşmayı bir taviz veya yenilgi değil, aksine bir erdem sayarsak, evrensel insanlık değerlerini, demokrasiyi, çok sesliliği ve hukukun üstünlüğünü daha da yüceltirsek bu sorunlar daha da kolay çözülür. İşte o zaman bir oluruz, diri oluruz. Bundan bir asır önce yokluklar içinde, sermaye, girişimci, eğitimli bir insan kaynağı, bilimsel ve teknolojik bir birikim olmadan küllerimizden doğmayı başarabildiysek, bugün bu güçlü Türkiye ve güçlü toplum yapımızla bu sorunları çok daha rahat aşar ve hedeflerimize çok daha rahat ulaşırız. Bu umudu her bir bireyin kalbine ve aklına yerleştirmek zorundayız.”



“Ders alan bir toplum olmak zorundayız”

“2019’da MTSO ve Mersin iş dünyası olarak bizi olumsuz anlamda her şeyden daha çok etkileyen ve ülke olarak geri götüren ve zayıflatan birlik ve beraberlik eksikliğine odaklandık” ifadesini kullanan Kızıltan, bunun her şeyin ana payandası olduğunu gördüklerini vurguladı. Bunun eksikliğinin olumsuz sonuçlarının yakın tarihimizde de acı olaylarla yaşardığına dikkat çeken Kızıltan, “Ders alan bir toplum olmak zorundayız. Akılcı toplumlar ders alırlar. İşte bundan dolayı demografisi ile küçük bir Türkiye olan Mersin olarak ortaya koyduğumuz toplumsal hoşgörüyle, son günlerde tüm kent dinamiklerinin daha da pekiştirdiği birlik ve beraberlik duygusuyla, demokrasi, akıl, bilim ve cumhuriyet değerlerine olan bağlılığıyla Türkiye’ye örnek olmaya çalışıyoruz. Üretim, ihracat, ticaret, sanayi, teknoloji madalyonun bir yüzü ise toplumsal uzlaşma, empati, demokrasi, çok seslilik, hukukun üstünlüğü olmadan bu madalyon bir değer ifade etmez. 2020 yılı inanıyoruz ve umut ediyoruz ki, tüm bu değerleri yücelttiğimiz bir yıl olur. Biz Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak, bu duygu ve sorumlulukla kentimiz ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

