Kızıltan: “Toplum, her seviyede birlik ve beraberlik görmek istiyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kızıltan: “Toplum, her seviyede birlik ve beraberlik görmek istiyor”

İHA

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, yaşanan sorunların üstesinden gelebilmenin yolunun, işgal günlerinde Türk milleti olarak ortaya konulan birlik ve beraberliği tesis etmek olduğunu belirterek, "Toplum; siyaset başta olmak üzere daha makro düzeyde bu birliği görmek istiyor. Bu birlik ve beraberlik, ekonominin en büyük morali ve güven oluşturan unsuru olacaktır" dedi.

Kızıltan: “Toplum, her seviyede birlik ve beraberlik görmek istiyor”

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, yaşanan sorunların üstesinden gelebilmenin yolunun, işgal günlerinde Türk milleti olarak ortaya konulan birlik ve beraberliği tesis etmek olduğunu belirterek, “Toplum; siyaset başta olmak üzere daha makro düzeyde bu birliği görmek istiyor. Bu birlik ve beraberlik, ekonominin en büyük morali ve güven oluşturan unsuru olacaktır” dedi.
MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kızıltan, yaptığı açıklamada, 3 Ocak Mersin’in kurtuluşundan yola çıkarak, bugün yaşanan sorunların aşılmasında da birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. 3 Ocak Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun, kent tarihinde çok büyük anlam ifade ettiğini belirten Kızıltan, “Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk Milletinin verdiği bağımsızlık mücadelesinde, Mersinliler de yüreğini ve vatan sevgisini ortaya koymuştur. Bu anlamda ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun haklı gururunu yaşıyoruz. Türk ulusunun tüm imkansızlıklara rağmen bağımsızlığı için verdiği mücadelenin adıdır Kurtuluş Savaşı. 3 Ocak ise Mersinlilerin hem Mersin’e hem de ülkesine sahip çıktığı günün adıdır. Mersin olarak, kurtuluş günümüz, şenliklerimiz ve gerçekleşen etkinlikler; kurtuluştan bu yana süregelen birlik ve beraberlik ruhumuzun yansımasıdır” ifadelerini kullandı.

“Toplum, her seviyede birlik ve beraberlik görmek istiyor”
“Bundan neredeyse bir asır önce düşmanlardan da sorunlardan da birlik ve beraberliği tesis ederek kurtulduk” diyen Kızıltan, bugün de farklı kurtuluş mücadeleleri verdiklerini kaydetti. Kızıltan, “Sorunların bitmediği bir coğrafyada yaşadığımız için bundan özellikle ekonomik ve siyasi açılardan ciddi anlamda etkileniyoruz. Ekonomik bakımdan ihracat pazarlarımızın yok edilmesi yönüyle, lojistik yollarımızın kapanması anlamında, toplumsal bakımdan göç anlamında, siyasi bakımdan sınırlarımızı korurken karşı karşıya kaldığımız haksız uluslararası baskı ve komplolar anlamında etkileniyoruz. Aynı Kurtuluş Savaşında yaptığımız gibi bugün toplumun tüm katmanları tarafından hissedilen bu sorunların üstesinden gelebilmemizin yolu; yine o işgal günlerinde Türk milleti olarak ortaya koyduğumuz birlik ve beraberliği tesis etmek, her çeşit yapay kutuplaşmalardan uzak durmaktır. Tarihimiz göstermiştir ki, bu toplumu dışarıdan yıkan olmamış; yeter ki biz içerde sağlam olalım” değerlendirmesini yaptı.
İş dünyasının, bu birlik ve beraberliği gösteren en etkin kurum olduğunun altını çizen Kızıltan, şöyle devam etti: “Ancak toplum; siyaset başta olmak üzere daha makro düzeyde bu birliği, ortak paydada buluşma erdemini ve söz konusu vatan ve milletimizin huzuru, refahı, gelişmesi olduğunda tüm farklılıkları bir kenara kaldırarak tek yumruk olabileceğimizi görmek istiyor. Bu birlik ve beraberlik, ekonominin en büyük morali ve güven oluşturan unsuru olacaktır. Ülkemiz nice ekonomik sıkıntılar atlattı. Ekonomide nice krizler yaşadık. Bunların hepsini atlattık. Bugünkü sorunları da aşarız, aşacağız. Ama tepeden tabana birlik ve beraberliği sağlarsak, hoşgörümüzü daha da arttırırsak, ortak paydalarda buluşmayı bir taviz veya yenilgi değil, aksine bir erdem sayarsak, evrensel insanlık değerlerini, demokrasiyi, çok sesliliği ve hukukun üstünlüğünü daha da yüceltirsek bu sorunlar daha da kolay çözülür. İşte o zaman bir oluruz, diri oluruz. Bundan bir asır önce yokluklar içinde, sermaye, girişimci, eğitimli bir insan kaynağı, bilimsel ve teknolojik bir birikim olmadan küllerimizden doğmayı başarabildiysek, bugün bu güçlü Türkiye ve güçlü toplum yapımızla bu sorunları çok daha rahat aşar ve hedeflerimize çok daha rahat ulaşırız. Bu umudu her bir bireyin kalbine ve aklına yerleştirmek zorundayız.”

“Ders alan bir toplum olmak zorundayız”
“2019’da MTSO ve Mersin iş dünyası olarak bizi olumsuz anlamda her şeyden daha çok etkileyen ve ülke olarak geri götüren ve zayıflatan birlik ve beraberlik eksikliğine odaklandık” ifadesini kullanan Kızıltan, bunun her şeyin ana payandası olduğunu gördüklerini vurguladı. Bunun eksikliğinin olumsuz sonuçlarının yakın tarihimizde de acı olaylarla yaşardığına dikkat çeken Kızıltan, “Ders alan bir toplum olmak zorundayız. Akılcı toplumlar ders alırlar. İşte bundan dolayı demografisi ile küçük bir Türkiye olan Mersin olarak ortaya koyduğumuz toplumsal hoşgörüyle, son günlerde tüm kent dinamiklerinin daha da pekiştirdiği birlik ve beraberlik duygusuyla, demokrasi, akıl, bilim ve cumhuriyet değerlerine olan bağlılığıyla Türkiye’ye örnek olmaya çalışıyoruz. Üretim, ihracat, ticaret, sanayi, teknoloji madalyonun bir yüzü ise toplumsal uzlaşma, empati, demokrasi, çok seslilik, hukukun üstünlüğü olmadan bu madalyon bir değer ifade etmez. 2020 yılı inanıyoruz ve umut ediyoruz ki, tüm bu değerleri yücelttiğimiz bir yıl olur. Biz Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak, bu duygu ve sorumlulukla kentimiz ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

MERSİN

06 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:22
  • GÜNEŞ 07:48
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:25
  • AKŞAM 17:46
  • YATSI 19:06
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erdemli'de sağanak ve fırtına etkili oluyor
YEREL HABERLER Erdemli'de sağanak ve fırtına etkili oluyor
Mersin'de sağanak yağış etkili oluyor
YEREL HABERLER Mersin'de sağanak yağış etkili oluyor
Tarsus cezeryesi, uluslararası gastronomi kitabında
YEREL HABERLER Tarsus cezeryesi, uluslararası gastronomi kitabında
Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvasına 9 ilden 153 sporcu katıldı
YEREL HABERLER Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvasına 9 ilden 153 ...
Mersin GİAD Futbol Turnuvası başladı
YEREL HABERLER Mersin GİAD Futbol Turnuvası başladı
Mersin'de bir kişi arkadaşı tarafından öldürüldü
YEREL HABERLER Mersin'de bir kişi arkadaşı tarafından öldürüldü
Tarsus Kitap Fuarı 10 Ocak’ta açılıyor
YEREL HABERLER Tarsus Kitap Fuarı 10 Ocak’ta açılıyor
Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu
YEREL HABERLER Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu
AKİB yaş meyve sebze ihracatında lider Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, 2019 yılında Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatının 2 milyar 260 milyon dolara ulaştığını, aynı dönemde AKİB bağlı bölgede 1 milyar 94 milyon dolarlık ihracat performansı sergilediklerini belirtti
YEREL HABERLER AKİB yaş meyve sebze ihracatında lider Akdeniz Yaş ...
Denetimli serbestlik yükümlüleri ‘Bilgisayar İşletmenliği’ sertifikaları aldı
YEREL HABERLER Denetimli serbestlik yükümlüleri ‘Bilgisayar ...
Büyükşehir Belediyesi, 9 ayda yangın mağduru 40 aileye destek oldu
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, 9 ayda yangın mağduru 40 ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘kırmızı kod’ uyarısıyla teyakkuza geçti
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘kırmızı kod’ ...
Tömür- Elvanlı yolu asfaltlandı
YEREL HABERLER Tömür- Elvanlı yolu asfaltlandı
(Özel) Kızıltan: “Kavga etmeden bu ülkenin yönetilmesini istiyoruz” MTSO Başkanı Kızıltan, 2019’da ekonomide korkulduğu ve pompalandığı gibi kötü bir tablo olmadığını belirterek, 2020’nin ikinci yarısından sonra büyük bir hareketlilik olacağına inandığını söyledi
YEREL HABERLER (Özel) Kızıltan: “Kavga etmeden bu ülkenin ...
Belediye otobüsü çarptı, sakatlanınca işsiz kaldı
YEREL HABERLER Belediye otobüsü çarptı, sakatlanınca işsiz kaldı
CHP Mut İlçe Başkanı Hayati Bağcalı oldu
YEREL HABERLER CHP Mut İlçe Başkanı Hayati Bağcalı oldu
Baraka ev yangında kül oldu Biri felçli 3 kişinin ikamet ettiği evde kimsenin bulunmaması faciayı önledi
YEREL HABERLER Baraka ev yangında kül oldu Biri felçli 3 kişinin ...
Mersin ve Adana için kuvvetli sağanak yağış uyarısı
YEREL HABERLER Mersin ve Adana için kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Mersin'de spor faaliyetleri artıyor
YEREL HABERLER Mersin'de spor faaliyetleri artıyor
Gültak: "Akdeniz'de rüzgar artık farklı esiyor"
YEREL HABERLER Gültak: "Akdeniz'de rüzgar artık farklı esiyor"
Yeşilboğaz: "Kişisel Verileri Koruma Kanununun uygulanması ötelenmemeli"
YEREL HABERLER Yeşilboğaz: "Kişisel Verileri Koruma Kanununun ...
Mersin’in yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı Erdemli ilçesine bağlı yaylalarda hayvancılıkla uğraşan Yörüklerin yolları açık tutuluyor
YEREL HABERLER Mersin’in yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1,5 ...
Dere kenarına terk edilen at tedavi edilecek Mersin'de dere kenarında hasta ve bitkin halde bulunan ata Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahip çıktı
YEREL HABERLER Dere kenarına terk edilen at tedavi ...
Kaderine terk edilen 'Masum'a sahip çıktılar
YEREL HABERLER Kaderine terk edilen 'Masum'a sahip çıktılar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X