Tarsus'ta çadırda kalan tarım işçileri tahliye edilecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "kırmızı kod" uyarısının yapıldığı Mersin'in Tarsus ilçesinde, sağanak ve fırtına dolayısıyla bazı mahallelerde çadırda kalan tarım işçilerinin tahliye edileceği öğrenildi.

Tarsus Kaymakamlığınca oluşturulan kriz masasında ilçede etkili olması beklenen sağanak ve fırtına nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmaması için çadırda yaşayan tarım işçilerinin tahliye edilme kararı alındı.

Karar kapsamında Yeniçay, Akarsu, Çağbaşı, Yaramış, Çatalca, Yeşiltepe, Egemen, Aliefendioğlu, Atalar, Çiçekli, Alifakı, Kelahmet ve Kulak mahallelerinde çadırda yaşayan tarım işçilerinin, ilçedeki taziye evi ve spor salonlarında misafir edileceği belirtildi.

MERSİN 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:22

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