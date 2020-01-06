Mersin’in Tarsus ilçesinde sağanak yağış nedeniyle çadırlarda kalan tarım işçileri tahliye dildi.

Tarsus Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, meteorolojinin Doğu Akdeniz için yaptığı 'kırmızı kod' uyarısının ardından kaymakamlık bünyesinde kriz masası oluşturuldu.

Sağanak yağış nedeniyle Tarsus Kaymakamlığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Belediyesi ve ilgili kurumların işbirliği ile kentte herhangi bir can kaybı yaşanmaması için çadırda yaşayan tarım işçileri tahliye edildi.

Karar kapsamında ilk etapta Egemen, Kelahmet ve Akarsu mahallerinde çadırda yaşayan tarım işçileri, ilçedeki taziye evi ve spor salonlarına yerleştirildi. Ekiplerin Bahşiş, Yeşiltepe , Atalar ve diğer mahallerde bulunan tarım işçilerin tahliyesi ile ilgili çalışması aralıksız sürüyor.

MERSİN 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:22

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