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Çadırda yaşayan tarım işçileri tahliye edildi

İHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde sağanak yağış nedeniyle çadırlarda kalan tarım işçileri tahliye dildi.

Çadırda yaşayan tarım işçileri tahliye edildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde sağanak yağış nedeniyle çadırlarda kalan tarım işçileri tahliye dildi.
Tarsus Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, meteorolojinin Doğu Akdeniz için yaptığı 'kırmızı kod' uyarısının ardından kaymakamlık bünyesinde kriz masası oluşturuldu.
Sağanak yağış nedeniyle Tarsus Kaymakamlığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Belediyesi ve ilgili kurumların işbirliği ile kentte herhangi bir can kaybı yaşanmaması için çadırda yaşayan tarım işçileri tahliye edildi.
Karar kapsamında ilk etapta Egemen, Kelahmet ve Akarsu mahallerinde çadırda yaşayan tarım işçileri, ilçedeki taziye evi ve spor salonlarına yerleştirildi. Ekiplerin Bahşiş, Yeşiltepe , Atalar ve diğer mahallerde bulunan tarım işçilerin tahliyesi ile ilgili çalışması aralıksız sürüyor.

MERSİN

06 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:22
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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