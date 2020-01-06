Tarsus'ta aşırı yağışlardan evin duvarı çöktü

Mersin’in Tarsus ilçesinde daha önce tahliye edilen bir evin duvarı şiddetli yağışlardan dolayı çöktü.
Şehitkerim Mahallesi 3416. Sokak'ta daha önce meydana gelen çatlak nedeniyle bir süre önce içinde oturanların tahliye edildiği evin duvarı aşırı yağmur nedeniyle çöktü. Yıkılma tehlikesi olan evdeki çatlakların daha da büyüdüğü görülürken, çevredeki vatandaşlar yetkililerin önlem almalarını istedi.
MERSİN
06 Ocak 2020 Pazartesi
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